Nobelprijs Geneeskunde voor Amerikanen die biologische klok onderzoeken 12u24

Bron: ANP 1 AFP Wetenschap & Planeet De Nobelprijs voor Geneeskunde is dit jaar toegekend aan de Amerikanen Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash en Michael W. Young. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar de biologische klok. De winnaars krijgen in totaal 9 miljoen Zweedse kronen (940.000 euro), een medaille en eeuwige roem.

Hall, Rosbash en Young ontdekten welke eiwitten een rol spelen bij de biologische klok van mensen, dieren en planten. Dat wordt ook wel een circadiaan ritme genoemd. Zo weet elk levend wezen of het dag en nacht is. Als de lichaamsklok niet klopt met onze omgeving, voelen we een jetlag. Op lange termijn kan dat schadelijk zijn voor de gezondheid.



In de komende dagen worden ook de winnaars van de andere Nobelprijzen (Natuurkunde, Scheikunde, Literatuur, Vrede en Economie) bekendgemaakt.