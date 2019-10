Nobelprijs Chemie gaat naar wetenschappers die onze wereld ‘oplaadbaar’ maakten Martijn Peters

09 oktober 2019

12u28

De Nobelprijs voor Chemie gaat dit jaar naar drie wetenschappers, de Amerikanen John B. Goodenough en M. Stanley Whittingham en de Japanner Akira Yoshino. Dat heeft de Koninklijke Zweedse Academie voor Wetenschappen (KVA) vandaag in Stockholm bekendgemaakt. Ze krijgen de prijs voor de ontwikkeling van de meest krachtige batterij ter wereld: de lithiumionbatterij. "Ze creëerden een herlaadbare wereld", aldus de Academie.

Bijna ieder van ons draagt een lithiumionbatterij met zich mee. De uitvinding van deze oplaadbare batterij legde namelijk de basis voor een wereld gevuld met draadloze toestellen zoals mobiele telefoons en laptops. Daarnaast opent het ook de deur naar een toekomst vrij van fossiele brandstoffen, aangezien het gebruikt kan worden voor zaken zoals het opladen van een elektrische auto en het opslaan van energie van hernieuwbare bronnen.

"Met hun werk hebben de laureaten van de Nobelprijs Chemie dit jaar de basis gelegd voor een draadloze samenleving zonder fossiele brandstof", zegt de Academie. "Deze batterijen hebben een revolutie betekend voor onze levens", klinkt het nog.

Stanley Whittingham slaagde er in de jaren zeventig in om lithium zijn buitenste elektron te laten vrijgeven toen hij de eerste functionele lithiumbatterij ontwikkelde. Het potentieel van de batterij werd verdubbeld in 1980 door John Goodenough. Vijf jaar later kon Akira Yoshino zuiver lithium uit de batterij verwijderen en deze volledig baseren op lithiumionen. Deze zijn veiliger dan zuiver lithium, waardoor de batterij eindelijk ook in de praktijk werkbaar werd. Sindsdien hebben lithiumionbatterijen een enorme impact gehad op onze samenleving.

830.000 euro

Aan de Nobelprijs voor Chemie hangt een bedrag van 9 miljoen Zweedse kroon (ongeveer 830.000 euro) vast. De drie laureaten verdelen het prijzengeld onder elkaar. De prijs krijgen ze traditioneel toegekend op 10 december, de dag waarop stichter Alfred Nobel overleed.

Sinds 1901 werd de Nobelprijs Chemie, de prijs die het meest de voorkeur wegdroeg van Nobel, aan 180 verschillende wetenschappers uitgedeeld. De 97-jarige Goodenough, die in juli 1922 werd geboren in Duitsland, is overigens de oudste laureaat van de Nobelprijs ooit. Hij is verbonden aan de Universiteit van Texas, zijn collega Whittingham aan de Binghamton University (New York) en Yoshino aan de Asahi Kasei Corporation (Tokio) en Meijo University (Nagoya, Japan).

Morgen en overmorgen worden nog de Nobelprijs voor de Literatuur en de Vrede uitgereikt.