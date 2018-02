Nieuwe studie vindt link tussen kant-en-klaarmaaltijden en kanker Jill Casters

15 februari 2018

12u32

Bron: BMJ, The Times 4 Wetenschap & Planeet Dat elke dag cornflakes, pizza en chocoladerepen eten niet gezond is, hoeven we u niet te vertellen. Maar een nieuwe Franse studie suggereert dat de gevaren van dergelijke verwerkte voedingsproducten misschien veel verdergaan dan tot nu toe werd aangenomen. Mogelijk vergroten ze het risico op kanker.

Verwerkte voedingsproducten zoals koekjes, diepvriespizza's, frisdrank en chips bevatten veel vet en suiker. Dat ze schadelijk zijn voor onze gezondheid, kan dus niet verbazen. Maar een link met kanker was tot nu toe niet aangetoond.

Franse onderzoekers bestudeerden de eetgewoonten van 105.000 mensen, van wie er 2.228 in een periode van acht jaar kanker ontwikkelden. Het kwart deelnemers dat het meeste 'ultraverwerkte' voeding at, bleek 23 procent meer risico te lopen op kanker - om het even welke soort - dan het kwart dat het minst van deze producten at.

Het grotere risico werd overigens enkel vastgesteld bij mensen die elke dag verwerkte voeding aten. De personen in de topgroep haalden dagelijks een derde van hun calorieën uit dergelijke producten. Dat komt overeen met een volwassen man die per dag een chocoladereep, een blik cola, een kom cornflakes en één vierde pizza consumeert.

Additieven

De studie, die verschenen is in 'British Medical Journal', bewijst niet dat de ziekte rechtstreeks veroorzaakt werd door deze voeding. De onderzoekers opperen wel een hypothese: ze vermoeden dat een combinatie van additieven in verschillende verwerkte voedingsproducten de ontwikkeling van kanker in gang kan zetten. De toenemende consumptie van voorverpakte voeding in het westen kan in de toekomst dus tot steeds meer kankergevallen leiden, waarschuwen ze.



"In Europa zijn er meer dan 400 toegelaten additieven", zegt hoofdauteur van de studie, Mathilde Touvier. "De meeste zijn waarschijnlijk veilig. Als het om enkele additieven gaat, moeten we uitzoeken welke."

Sommige experten menen dat het effect eerder een gevolg is van een tekort aan vitamines of een ongezonde levensstijl

Sommige experten menen dat het effect eerder een gevolg is van een tekort aan vitamines in het dieet van mensen die veel verwerkte voeding eten of een ongezonde levensstijl.

Spek en worst

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft verwerkt vlees zoals spek, worst en ham als kankerverwekkend beoordeeld. Deze studie keek echter naar fabrieksmatig 'ultraverwerkte' producten. Spek, worst en ham horen daarbij als ze bewaarmiddelen en andere additieven dan zout bevatten. Verder gaat het onder andere om fabrieksmatig geproduceerd brood, verpakte snoepjes, ontbijtgranen, frisdranken en instant soep.

Ook gezouten groenten in blik worden beschouwd als verwerkte voeding, net als verpakte gekookte of gefrituurde groenten met extra smaakmakers en saus.

Touvier zegt dat er geen reden tot paniek is, al "suggereren de resultaten dat het beter is rauw of minimaal verwerkte voedingsproducten te eten. In de toekomst kunnen we mogelijk zeggen dat de meeste ultraverwerkte voeding geen enkel risico inhoudt. Maar op dit moment zouden we het principe van de voorzorg toepassen".

Eerder onderzoek wees uit dat te weinig fruit, groenten en vezels en te veel verwerkt en rood vlees kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van sommige kankersoorten.