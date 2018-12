Nieuwe studie onthult welk cadeau je best koopt voor kind jonger dan 5 KVDS

Bron: The Guardian 0 Wetenschap & Planeet De feestdagen komen eraan en daarmee is ook de jaarlijkse jacht op cadeautjes geopend. Voor wie iets moet kopen voor een kind jonger dan 5 jaar, hebben Amerikaanse pediaters een goede raad: laat de dure elektronische spelletjes en digitale snufjes links liggen en kies voor lekker ouderwetse blokken en puzzels. Want het kind zal er beter van worden.

Dat staat te lezen in een studie die vandaag verschijnt in het vaktijdschrift American Academy of Pediatrics. “Veel ouders voelen de druk van de reclame om elektronisch speelgoed te kopen”, zegt dokter en coauteur Alan Mendelsohn van Langone Health, een medisch centrum dat verbonden is aan de universiteit van New York. “Reclame beweert vaak dat dergelijk speelgoed opvoedkundig is en de hersenen van het kind stimuleert, maar daar is weinig wetenschappelijk bewijs voor. Het is fout om te denken dat het beste speelgoed datgene is wat het duurste is, waar het meeste toeters en bellen aan zitten of wat technologische het meest ontwikkeld is.”

Obesitas

De studie citeert enkele andere onderzoeken die suggereren dat intensief gebruik van elektronisch speelgoed onder meer een negatief effect kan hebben op de taalontwikkeling van een kind, kan leiden tot minder qualitytime met de ouders en zelfs obesitas tot gevolg kan hebben.





Volgens de nieuwe studie zou ouderwets, praktisch speelgoed zoals blokken, puzzels, ballen, kleurboeken, kaartspelen en zelfs dozen beter zijn, omdat het de verbeelding en de creativiteit van kinderen stimuleert en ouders er samen met hun kroost van kunnen genieten. “Een kartonnen doos kan je bijvoorbeeld gebruiken om op te tekenen of om een huis van te maken”, aldus Mendelsohn.

De pediaters raden aan om kinderen jonger dan 2 jaar sowieso niet voor een scherm te zetten en om de schermtijd van oudere kinderen te beperken tot maximaal een uur per dag. “Een klein beetje tijd doorbrengen voor de televisie of de computer zal weinig negatieve effecten hebben als het kind zich daarnaast ook met andere dingen bezighoudt”, klinkt het nog. “Eenvoudig is het wel niet, want schermtijd kan kinderen overweldigen en is moeilijk onder controle te houden.”