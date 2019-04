Nieuwe studie: luchtvervuiling vermindert levensverwachting met 20 maanden HAA

03 april 2019

14u32

Bron: AFP, Belga 0 Wetenschap & Planeet Kinderen die vandaag geboren worden, zien hun levensverwachting wereldwijd met gemiddeld 20 maanden slinken door luchtvervuiling. Vooral in Zuid-Azië is de tol hoog. Dat blijkt uit de studie ‘State of Globar Air’ (SOGA), van onder meer het Health Effects Institute in Boston en de universiteit van Brits-Columbia.

Volgens de studie droeg luchtvervuiling in 2017 bij tot een op de tien overlijdens wereldwijd. In België zou het om 4.420 sterfgevallen gaan. Ze is daarmee de op vier na grootste risicofactor voor sterfte: vervuilde lucht veroorzaakt meer doden dan malaria, verkeersongevallen, ondervoeding en alcohol, en ongeveer evenveel als roken.

Regionale verschillen

De impact verschilt echter veel van regio tot regio. Vooral Zuid-Azië lijdt onder de gevolgen van luchtvervuiling. In bijvoorbeeld China en India werden respectievelijk 851.700 en 673.100 sterftes in 2017 gelinkt aan luchtvervuiling. In de regio vermindert de levensverwachting van pasgeborenen met gemiddeld 30 maanden.



Een combinatie van luchtvervuiling buiten - door verkeer en industrie - en vervuilde lucht binnen - door open vuren om bijvoorbeeld te koken - ligt aan de basis.

Er is geen magische oplossing, maar overheden moeten ingrijpen Robert O’Keefe (Health Effects Institute)

Ontwikkelde wereld

In Sub-Sahara-Afrika slinkt de levensverwachting met gemiddeld 24 maanden en in Oost-Azië met ongeveer 23 maanden. Daartegenover staat het effect van luchtvervuiling op de levensduur in de ontwikkelde wereld. Die wordt geschat op minder dan 5 maanden.

"Dat het leven van kinderen zoveel ingekort wordt, kwam als een verrassing", zegt Robert O'Keefe, vicepresident van het Health Effects Institute, aan The Guardian. “Er is geen magische oplossing, maar overheden moeten ingrijpen.”