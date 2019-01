Nieuwe stap voor SpaceX: Elon Musk toont foto van prototype van ruimteschip dat in 2024 mensen naar Mars moet brengen LH

11 januari 2019

09u35 0 Wetenschap & Planeet SpaceX-oprichter Elon Musk heeft voor het eerst laten zien hoe het nieuwe testruimteschip van het bedrijf eruit ziet. Hij toonde op Twitter een foto van een eerste versie van Starship, die volgende maand zou getest worden. Het is een eerste prototype van het ruimteschip dat in 2024 de eerste mensen naar Mars zou moeten brengen.

“Dit is een echte foto, geen computerweergave”, schreef Musk bij de foto. Starship is de naam voor SpaceX’ nieuwe raket, die eerder nog de naam ‘Big Falcon Rocket’ had. Die zou 100 passagiers en 150 ton cargo naar Mars moeten brengen. In Boca Chica in Texas, waar SpaceX een lanceringsbasis heeft, werden ook beelden van de Starship genomen en gedeeld op sociale media.

SpaceX first Starship hopper under Texas Boca Chica Beach's cloudy sky.@elonmusk #Starship #SpaceX pic.twitter.com/hVg5Ken7Vp Evelyn Janeidy Arevalo(@ JaneidyEve) link

De Starship wordt de opvolger van de Falcon 9, de huidige raket van het bedrijf die verticaal kan landen. Eind vorig jaar werd nog een Falcon 9 met een GPS-satelliet van een half miljard aan boord succesvol in de ruimte gebracht vanop Cape Canaveral in Florida.

SpaceX wil de Starship gebruiken om naar de maan en later naar Mars te vliegen. Deze eerste versie van de raket is overigens nog maar een prototype dat alleen omhoog en omlaag kan. Die testversie wordt door Musk de ‘test hopper’ genoemd. Musk toonde op Twitter dat de Starship hopper op eenzelfde manier zal getest worden als de Falcon 9 vijf jaar geleden. De raket kan dus niet naar een baan om de aarde. Dat moeten latere versies wel kunnen. Die hoopt SpaceX later dit jaar te presenteren.

Starship Hopper will do vertical flight tests similar to the Falcon 9 Hopper https://t.co/5dCrGFqymR Elon Musk(@ elonmusk) link

In oktober vorig jaar kondigde Musk aan dat de eerste mensen naar Mars zouden moeten kunnen vertrekken over zes jaar.