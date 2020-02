Nieuwe soort tyrannosaurus ontdekt die “dood en verderf” zaaide KVDS

11 februari 2020

11u00 0 Wetenschap Canadese wetenschappers hebben een nieuwe soort tyrannosaurus ontdekt en die zou minstens zo afschrikwekkend geweest zijn als zijn bekende familielid T. rex. Getuige daarvan de naam die de nieuwe soort kreeg – Thanatotheristes degrootum – waarvan het eerste deel zoveel betekent als ‘iemand die dood en verderf zaait’.

Het is 50 jaar geleden dat er nog een nieuwe tyrannosaurussoort ontdekt werd in Canada en het is meteen de oudste die ooit gevonden werd in het land. Dat staat te lezen in een artikel dat paleontologen van de universiteit van Calgary en het Royal Tyrrell Museum of Palaeontology zopas publiceerden in het wetenschappelijk tijdschrift Cretaceous Research.

2,5 miljoen jaar ouder

De Thanatotheristes degrootum zou 79,5 miljoen jaar geleden op aarde rondgelopen hebben en 2,5 miljoen jaar ouder zijn dan zijn dichtste verwant. De andere vier soorten die in Canada leefden – Daspletosaurus, Gorgosaurus, Albertosaurus en Tyrannosaurs – zijn allemaal 77 tot 66 miljoen jaar oud. Er zijn maar twee andere dinosoorten bekend die in dezelfde tijd in dezelfde regio leefden: de Colepiocephale met zijn koepelvormige hoofd en de gehoornde Xenoceratops.





De Thanatotheristes degrootum zou net als zijn bekende familielid Tyrannosaurus rex aan de top van de voedselketen gestaan hebben. Hij zou net als de T. rex op twee poten gelopen hebben en zich gevoed hebben met vlees. Daarvan getuigt ook zijn naam. Die verwijst naar Thanatos – in de Griekse mythologie de personificatie van de dood – en theristes – iemand die maait.

Degrootum verwijst dan weer naar de familie die het fossiel vond. Landbouwer en amateur-paleontoloog John De Groot ontdekte de resten tijdens een wandeling in de buurt van Hays, Alberta. “Het kaakbeen was echt een ongelofelijke vondst”, getuigt de man. “We wisten meteen dat het bijzonder was, want je kon de gefossiliseerde tanden duidelijk zien.” (lees hieronder verder)

Onderzoekers kwamen al snel tot de conclusie dat het om een nieuwe soort ging omdat de schedel van het dier enkele unieke kenmerken had. Een van de opmerkelijkste bestond uit verticale ribbels over de hele lengte van de bovenste kaak.

Divers

Volgens de wetenschappers die de fossielen onderzochten, zou de ontdekking belangrijk zijn omdat ze meer inzicht zouden geven in hoe de tyrannosaurussen evolueerden. Ze tonen ook dat die meer divers waren dan tot nu toe werd aangenomen in de streek van Alberta.