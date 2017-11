Nieuwe planeet dicht bij aarde ontdekt met "mogelijk beste kans op leven ooit" TT

12u38

Bron: ESO, Gizmodo, Newsweek 0 ESO Een artistieke impressie van hoe Ross 128 b er zou kunnen uitzien. Wetenschap & Planeet Wetenschappers hebben zopas bekendgemaakt dat ze op amper 11 lichtjaren afstand van de aarde een nieuwe planeet ontdekt hebben waar de omstandigheden zo gunstig zijn en die zo hard op de aarde lijkt dat er mogelijk leven op aanwezig is. Ross 128 b, waarschijnlijk een rotsachtige planeet, is 1,35 keer zo groot als de aarde.

Het gaat volgens de studie die vandaag verschijnt om een mogelijk nog belangrijkere ontdekking dan die van Proxima Centauri b, de aarde-achtige planeet die het dichtste bij de aarde ligt en die enkele jaren geleden werd ontdekt. Ross 128 b ligt met 11 lichtjaren afstand verder weg, maar zou wel betere omstandigheden hebben om er leven te herbergen.

De temperaturen zouden er gunstig genoeg zijn, met uitersten van weliswaar -60 graden Celcius, maar ook rond de 15 graden. Die brede marge weerhoudt de wetenschappers van het European Southern Observatory, die de ontdekking deden, er momenteel nog van de planeet "leefbaar" te noemen, maar de vooruitzichten zijn gunstig. Ze spreken over de "dichtstbijzijnde gematigde wereld rond een rustige ster ooit".

De nieuwe planeet werd ontdekt met de HARPS-spectograaf (High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher) in de Chileense Atacama-woestijn. Ze moesten er tien jaar aan gegevens voor doorspitten. Pas na 157 observaties werd de planeet ontdekt.

"Bijzonder veelbelovend"

"Dit is spannender dan de ontdekking van Proxima Centauri b en bijzonder veelbelovend", zegt Emily Rice van het American Museum of Natural History aan Gizmodo. "De ster rond de planeet is stiller en minder actief." Het probleem met Proxima Centauri b is dat de ster errond massa's ultraviolette en X-stralen uitstuurt die leven op de planeet onmogelijk maken. Dat is bij Ross 128 b niet het geval, de ster is een inactieve rode dwergster.

Proxima Centauri is de ster die zich het dichtst bij ons zonnestelsel bevindt, de planeet Proxima Centauri b bevindt zich op iets meer dan 4,2 lichtjaren afstand van de aarde.

Ross 128 b staat twintig keer zo dicht bij zijn ster als de aarde bij de zon, maar de ster heeft ook maar 17 procent van de oppervlakte van de zon. Door de geringe afstand tot de ster draait Ross 128 b er elke 9,9 dagen rond. Bovendien komt Ross 128 b steeds dichter naar ons toe en zal de planeet over slechts 79.000 jaar Proxima Centauri b inhalen en de dichtstbijzijnde exoplaneet worden.

Bedoeling is nu Ross 128 b te blijven observeren, en te ontdekken waar de atmosfeer uit bestaat. De planeet staat zo dicht bij de aarde dat het relatief eenvoudig moet zijn om met de Extremely Large Telescope van ESO op zoek te gaan naar zuurstof in de atmosfeer.