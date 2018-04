Nieuwe NASA-telescoop vanaf volgende week op zoek naar buitenaards leven kv

12 april 2018

19u33

Bron: NASA, Business Insider 0 Wetenschap & Planeet SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, zal volgende week een nieuwe NASA-telescoop lanceren. De Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) zal 200.000 nabijgelegen sterren afspeuren op zoek naar rotsachtige planeten, ongeveer even groot als de aarde.

De TESS is NASA’s krachtigste telescoop totnogtoe die zal worden ingeschakeld voor de zoektocht naar leefbare planeten buiten ons zonnestelsel. Maandag omstreeks 16.32 uur lokale tijd zal een Falcon 9-raket de satelliet in een baan om de aarde brengen.

Groter gebied

NASA ontdekte al duizenden exoplaneten met de Kepler-telescoop, maar die onderzocht slecht een smalle, diepe regio. TESS zal een gebied afspeuren dat honderden keren groter is, en veel dichter bij de Aarde, op zoek naar mogelijk leefbare planeten.

“We leerden van Kepler dat er aan de hemel meer planeten dan sterren zijn en nu zal TESS ons de ogen openen voor een brede waaier aan planeten rondom de meest nabijgelegen sterren”, zegt Paul Hertz, directeur van de afdeling astrofysica bij NASA in een persbericht.

Kepler vs. TESS

De Kepler-telescoop onderzocht 150.000 sterren op zoek naar exoplaneten die eromheen cirkelen. De telescoop speurde daarbij een gebied ter grootte van 0,25 procent van de nachtelijke hemel af dat 3000 lichtjaren diep is. Daarbij ontdekte hij een vijftigtal rotsachtige, aardeachtige planeten, waarvan er tien mogelijk bewoonbaar zijn, en 4000 mogelijke andere planeten sinds de lancering in 2009. Met een artificiële intelligentie-algoritme van Google werden in die data nog meer kandidaat-planeten aangetroffen.

TESS zal gedurende twee jaar 200.000 sterren aan ongeveer 85 procent van de nachtelijke hemel onderzoeken die allemaal amper minder dan 300 lichtjaren van ons verwijderd zijn en zo’n 30 tot 100 keer krachtiger de sterren die Kepler bestudeerde.

Transitiemethode

De telescoop hanteert de transitiemethode en detecteert exoplaneten door op zoek te gaan naar dipjes in het zichtbare licht van de sterren. Als die dipjes repetitief zijn en een vast tijdsinterval hebben, kan dat wijzen op een planeet of planeten die rond een ster cirkelen.

“TESS zal duizenden planeten ontdekken en is bovendien specifiek ontworpen om een groep kleine planeten te vinden die rond kleine sterren draaien”, zo valt te lezen op een website van het project. Onderzoekers verwachten een 300-tal planeten te vinden die zo groot zijn als de Aarde of als een superaarde: maximaal twee keer zo groot als de Aarde.

Opvolging

De James Webb-ruimtetelescoop die vanaf 2020 de Hubble-ruimtetelescoop moet vervangen en het grootste ruimteobservatorium zal zijn dat ooit gelanceerd werd, zal de data van TESS vervolgens verder onderzoeken en de meest interessante nabijgelegen rotsachtige planeten bestuderen.

Met wat geluk zal de James Webb-telescoop zelfs licht opvangen van de atmosfeer van een exoplaneet en zo indirect bewijs vinden voor buitenaards leven.