Nieuwe hypothese over herkomst mysterieuze sigaarvormige ruimterots: scherf van dode planeet

16 april 2020

Waar kwam de sigaarvormige ruimterots vandaan die drie jaar geleden plots in ons zonnestelsel verscheen? Was het een komeet? Of een buitenaards ruimteschip, zoals zelfs een gerenommeerde wetenschapper suggereerde? Een computersimulatie werpt nu nieuwe licht op de zaak.

Het was eind 2017 dat de wetenschappelijke wereld plots op zijn kop stond. Voor de allereerste keer was er een object waargenomen in ons zonnestelsel dat er niet uit afkomstig was.

Rotsachtig

Het rotsachtige voorwerp had de ongewone vorm van een sigaar en werd Oumuamua gedoopt. Dat betekent ‘boodschapper van ver weg die als eerste aankomt’ in het Hawaïaans. Het was dan ook een observatorium in die Amerikaanse staat dat het object voor het eerst zag.





Meteen rees de vraag wat het tollende ruimteobject was. Was het een gewone ruimterots? Een asteroïde van een andere ster? Of een ruimteschip van een andere planeet, zoals zelfs een wetenschapper van de gerenommeerde universiteit van Harvard opwierp?

Volgens een nieuwe computersimulatie zou het om scherf van een dode planeet kunnen gaan. Dat schrijven onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. Volgens hen is hun uitleg de enige die de bijzondere vorm van het object kan verklaren. En het geeft ook een uitleg voor de manier waarop het object draait en versnelt.

Volgens de auteurs van de studie – Yun Zhang van de Côte d’Azur Observatory in Frankrijk en Douglas Lin van de universiteit van Californië – kan Oumuamua van een stelsel komen met een kleine en dichte ster. Een ster met voldoende zwaartekracht dat ze planeten en andere objecten in stukken kan scheuren zonder ze eerst op te branden.

De onderzoekers tekenden de mogelijke banen uit voor drie types van objecten: planetesimalen (waaruit planeten gevormd kunnen worden) van een halve kilometer groot, bevroren objecten zoals kometen en grote planeten. Wat bleek? Als elk van die objecten binnen een afstand van 350.000 kilometer van de ster zou komen, zouden ze opgewonden, uitgerekt en in stukken gescheurd worden door de zwaartekracht van de ster.

Afhankelijk van de samenstelling van het object zou zo een object kunnen ontstaan dat eruit ziet als Oumuamua en de ruimte in geslingerd wordt. Zo zou Oumuamua – mogelijk na miljoenen jaren – in ons sterrenstelsel terechtgekomen kunnen zijn.

