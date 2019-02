Nieuwe dinosoort ontdekt en die kan inzicht geven in waarom sommige zo gigantisch werden KVDS

15 februari 2019

08u29

Bron: Popular Science 0 Wetenschap & Planeet Wetenschappers hebben de ontdekking gemeld van een nieuwe dinosaurussoort met een superlange nek en die zou ons meer kunnen leren over waarom sommige dino’s zo groot werden.

De nieuwe soort luistert naar de naam – hou u vast – Mnyamawamtuka moyowamkia. Dat is Swahili voor ‘dier van de Mtuka met een staart in de vorm van een hart’. De Mtuka waarvan sprake is de rivierbedding in Tanzania waar de fossielen van het dier gevonden werden.

Rivierbedding

De beenderen werden in 2004 al ontdekt, maar het duurde jaren voor ze opgegraven waren. Dat kwam doordat er resten van verschillende soorten dino’s in de rivierbedding zaten. Daarna duurde het nog eens jaren eer de analyse van de fossielen klaar was. Ze moesten uit het gesteente gehaald worden, er moest bepaald worden welke beenderen van welke soort waren en daarna ook – binnen elke soort – of de beenderen van één of meerder dieren waren.





Woensdag volgde dan de officiële mededeling in het wetenschappelijk tijdschrift Plos One: er zat een nieuwe soort bij en het skelet was ook nog eens zo goed als compleet. Het ging om een nieuwe soort van het geslacht titanosaurus, bekend om hun enorme afmetingen, lange nek en staart en minikopje. Opmerkelijke eigenschap: ze hadden staartbeentjes in de vorm van een hart.

Paleontoloog Eric Gorscak van de Midwestern University – die de belangrijkste auteur is van de publicatie – zegt dat het nog niet duidelijk is welke functie de bijzondere staartbeentjes hadden, maar dat ze overeenkomsten vertonen met die van enkele andere titanosaurussen. Hij hoopt dat uitvissen wat het verband is, kan leiden tot inzicht in hoe ze evolueerden. En hoe het kwam dat ze elk continent gingen domineren tijdens het Krijt, 145 tot 66 miljoen jaar geleden.

Blinde vlek

“Daar is nog maar amper iets over bekend”, vertelt ook paleontoloog Kristina Curry Rogers van het Macalester College aan nieuwssite Popular Science. “Afrika is bovendien een beetje een blinde vlek, omdat daar nog maar amper fossielen van titanosaurussen gevonden werden. Daarom is deze ontdekking extra belangrijk.”

Om die reden wil Gorscak in de toekomst ook onderzoek doen op andere plaatsen in Afrika. Zijn eerstvolgende stop wordt Malawi.