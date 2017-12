Nieuwe datingapp gebruikt DNA om ware liefde te vinden en hij belooft vuurwerk Koen Van De Sype

Nog altijd de ware niet gevonden en je geloof in de traditionele datingapps een beetje kwijt? Dan is er een nieuwe ontwikkeling die je misschien kan interesseren. In de Verenigde Staten wordt in februari volgend jaar een nieuwe app op de markt gebracht die mensen probeert te matchen op basis van hun genetisch materiaal in combinatie met hun profiel op sociale media.

Je vraagt je misschien af wat DNA te maken heeft met liefde en romantiek? Wel, veel eigenlijk. Toch als we het toenemende aantal wetenschappelijke studies errond mogen geloven. De wetenschap kan immers voorspellen wie je aantrekkelijk zal vinden. Het geheim zit hem in onze feromonen.

Perfecte partner

Tegengestelden trekken elkaar aan volgens het spreekwoord en dat is ook het geval voor ons DNA. Hoe verschillender het DNA bij twee mensen, hoe groter de aantrekkingskracht die ze zullen voelen. Dat is een manier van de evolutie om de perfecte partner te vinden. Een grotere poel van genetisch materiaal geeft een nakomeling namelijk een grotere kans om te overleven. En het is dankzij onze feromonen dat we het verschil in elkaars DNA ‘ruiken’. Feromonen zijn kleine moleculen die ons lichaam afgeeft en die we onbewust de hele tijd bij elkaar opsnuiven. Ons brein verwerkt dat en als feromonen onze hersenen op de juiste manier prikkelen, krijg je iets dat ‘liefde op het eerste gezicht’ heet.

En daarop is de app gebaseerd. Hij komt met een kit waarmee je een DNA-staal kan nemen door met een staafje de binnenkant van je mond te bestrijken. Daarmee worden je 11 ‘aantrekkings’-genen in kaart gebracht, die je feromonen aansturen. Dat samen met wat je op sociale media post – zoals hobby’s, evenementen waar je heen gaat en plaatsen waar je incheckt – laat toe om te berekenen hoeveel je matcht met een potentiële date. Hoe hoger het percentage, hoe groter de kans op vuurwerk. (lees hieronder verder)

Pheramor

De sociale media worden meegenomen in de berekening omdat genetica alleen de initiële aantrekking in kaart brengt. Het succes van een langetermijnrelatie wordt op zijn beurt bepaald door onze achtergrond en onze interesses. Om te voorkomen dat kandidaten lange profielen moeten invullen, wordt de app aan je bestaande sociale media gekoppeld. Het is ook eerlijker. Volgens een onderzoek van eHarmony.com afgelopen jaar liegt immers 53 procent van de mensen op een gewoon datingprofiel

Ondernemers

Het zijn drie jonge ondernemers uit Houston in Texas die achter Pheramor zitten en ze weten waarover ze spreken. Het idee kwam van geneticus Brittany Barreto (26). Toen ze haar doctoraat aan het afwerken was, pitchte ze het plan voor de app op een beurs waar start-ups ondersteuning kunnen krijgen en daar kwam ze in contact met haar partners in crime Asma Mirza (27) - die de zakelijke kant voor haar rekening neemt – en doctoraatstudent Bin Huang, die werkt rond computerbiologie aan Rice University. Hij moet een algoritme ontwikkelen om het idee van Barreto in de praktijk te brengen.

Zelfs als ze alles operationeel krijgen, wordt het echter nog een stevige klus. Want de markt is nu in handen van enkele grote spelers. Twee eerdere pogingen om iets soortgelijks – in een eenvoudiger vorm – van de grond te krijgen in Canada, mislukten. Toch zijn de drie stichters hoopvol. Intussen werken ze in Houston hard om een minimum aantal gebruikers op de been te krijgen om te kunnen beginnen: 3.000.

Centen

Of je er veel centen voor neer zal moeten leggen? De kit voor de DNA-test kost 14 euro, dus dat valt mee. Maar leden zullen ook een maandelijks lidgeld moeten betalen. Hoeveel dat precies is, werd nog niet bekendgemaakt.