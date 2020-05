Nieuwe bijensoort ontdekt in België: de tweecellige zandbij JOBR

19 mei 2020

13u27 0 Wetenschap & Planeet Er is een nieuwe bijensoort ontdekt in ons land. Op tien dagen tijd werd de tweecellige zandbij op twee verschillende locaties in de provincie Namen waargenomen. Dat meldt Er is een nieuwe bijensoort ontdekt in ons land. Op tien dagen tijd werd de tweecellige zandbij op twee verschillende locaties in de provincie Namen waargenomen. Dat meldt Natuurpunt . Het is de eerste keer dat de bijensoort gezien wordt in ons land. Normaal leeft de tweecellige zandbij enkel in Zuid-Europa. Dankzij deze ontdekking telt de Belgische bijenlijst nu 404 soorten.

De bijensoort werd twee keer waargenomen in ons land, de eerste keer op 27 april en daarna nog eens op 7 mei. Dat een nieuwe soort zo kort na elkaar op twee verschillende plaatsen wordt waargenomen, duidt erop dat ze mogelijk al langer aanwezig was in ons land. Waarschijnlijk bleef ze onder de radar omdat ze makkelijk te verwarren is met andere zandbijen en omdat de verspreiding van zandbijen in ons land nog steeds onvolledig in kaart is gebracht.

De eerste bij werd waargenomen door Olivier Foubert. Foubert zet zijn bijenkasten met honingbijen elk jaar in de buurt van koolzaad. Hij maakt dan van de gelegenheid gebruik om de regio te verkennen en op zoek te gaan naar andere bijensoorten. Op die manier stootte hij op de tweecellige zandbij. De tweede ontdekking werd gedaan door Thomas James Wood, een onderzoeker aan de universiteit van Bergen.

Ecosysteem

Het is een bijzondere ontdekking. De bijensoort duikt normaal gezien nooit zo noordelijk op en komt vaker voor in Zuid-Europa. De plotse aanwezigheid hier heeft waarschijnlijk te maken met de opwarming van het klimaat. De ontdekking van de nieuwe soort is daarnaast ook heel belangrijk voor onze ecosystemen. Daarin spelen bijen een belangrijke rol. Wilde bijen worden dagelijks nog te veel bedreigd door pesticiden of een onjuist beheer van bloemrijke gebieden.

