Nieuw-Zeelandse winter een maand korter dan honderd jaar geleden AS

14u12

Bron: The Guardian 0 Thinkstock Mount Cook National Park in Nieuw-Zeeland. Wetenschap & Planeet De winter in Nieuw-Zeeland is een maand korter dan honderd jaar geleden. Dat blijkt uit nieuw onderzoek De winter in Nieuw-Zeeland is een maand korter dan honderd jaar geleden. Dat blijkt uit nieuw onderzoek waarover The Guardian bericht . Het land ondergaat dezelfde trend die ook in andere delen van de wereld voelbaar is.

Officieel is het van begin juni tot 31 augustus winter in Nieuw-Zeeland, in totaal 92 dagen. Op het zuidelijke eiland en op sommige stukken van het noordelijke eiland betekent dat sneeuw, vrieskou en 's nachts temperaturen tot min 7 graden.

Onderzoeker Brett Mullan vergeleek de temperaturen van twee periodes: van 1909 tot 1938 en van 1987 tot 2016. In de eerste periode waren er 100 dagen dat het kouder dan 9 graden Celsius was, in de tweede periode waren dat er nog maar 70. De periode dat het echt koud is begint later en eindigt ook weer vroeger, bleek uit het onderzoek.

"Ik was verbaasd om hetzelfde resultaat te krijgen als in de Verenigde Staten, een vermindering van een maand", aldus Mullan aan The Guardian. "De temperaturen stijgen, ze zijn milder, ze starten ook een halve maand later en eindigen een halve maand vroeger, dus ze worden geconcentreerder in het midden van juni, juli en augustus."

Kiwiproductie

De kortere winters zullen ongetwijfeld gevolgen met zich meebrengen, meent Mullan. "Het zal zeker invloed hebben op de kiwiteelt, omdat het noorden van het land te warm aan het worden is. Men is de kiwiproductie naar het zuiden aan het verplaatsen." Ook voor de landbouw is de winter belangrijk, "omdat ze ongedierte doodt". "Als het te warm blijft, kan ongedierte zich het hele jaar door voortplanten."

Toch zijn er volgens de onderzoeker ook voordelen: gewassen kunnen sneller groeien, "al is het ecosysteem zo geëvolueerd dat het met winteromstandigheden kan leven, en dat is vrij belangrijk".