Nieuw op de festivals: eet nu ook gewoon je bord op Greet Wouters Delphine Vandenabeele

07 juni 2018

20u40

Bron: VTM Nieuws 1 Wetenschap & Planeet Plastic en chemicaliën zitten overal en ze vervuilen onze planeet. Maar er komen gelukkig steeds meer initiatieven die strijden tegen minder plastic. Zo kan je deze zomer op sommige festivals eten uit eetbare borden, waardoor de afvalberg een stuk kleiner wordt.

Op de festivals Rock Werchter en Pukkelpop worden dit jaar salades geserveerd in bordjes die je achteraf kan opeten. De borden blijven tot een half uur waterdicht, dus je kan er gerust uit eten of zelfs soepen in schenken. En als de smaak van de borden je niet bevalt, kan je ze op de composthoop gooien. Daar verdwijnen ze vanzelf.

De borden zijn gemaakt van zemelen en granen. Daarna wordt het mengsel in een mal gegoten en gebakken. Ze worden nu nog in Polen gemaakt, maar volgend jaar willen ook Belgische bedrijven eetbare bordjes maken, uit groenteresten.