Nieuw onderzoek harnas Toetanchamon onthult dat hij misschien niet de zwakke farao was waarvoor hij wordt versleten KVDS

27 maart 2018

17u10

Bron: University of Northampton 0 Wetenschap & Planeet De bekende Egyptische farao Toetanchamon zou wel eens een krijger geweest kunnen zijn die ervaring had op het slagveld in plaats van een zwakke jonge heerser. Dat is de conclusie van een onderzoek van de universiteit van Northampton. Die nam de wapenuitrusting onder de loep waarmee Toetanchamon was begraven en daar werden opmerkelijke sporen op gevonden.

De ontdekking werd gedaan door wetenschapper Lucy Skinner, die een expert is op het vlak van oud Egyptisch leer. Zij probeerde het 3.000 jaar oude lederen harnas van de farao te reconstrueren en gebruikte daarvoor een vrij nieuwe techniek van fotograferen waarbij verscheidene beelden onder een verschillende lichtinval werden samengebracht. Dat onthulde kenmerken van het kuras die nooit eerder waren gezien. En daar waren duidelijke tekenen bij dat het effectief was gebruikt.

Slijtage

“Je kon slijtage zien aan de randen van de lederen platen”, aldus Skinner. “Dat is een teken dat de wapenuitrusting echt was gebezigd. Het wijst erop dat Toetanchamon haar gedragen had en dat hij misschien wel actief was op het slagveld. Als dat klopt, zou het een ongelofelijke ontdekking zijn die ingaat tegen het idee dat Toetanchamon een zwakke en ziekelijke jonge heerser was.”

De archeologe en conservator kwam voor het eerst in contact met het tuniekachtige kledingstuk in 2016. Ze was een van een handjevol mensen van buiten Egypte die de fragiele resten van het kuras – dat bewaard wordt in het Grand Egyptian Museum in Caïro – kon bestuderen.

Skinner onderzoekt oud Egyptisch en Nubisch leder in een poging om erachter te komen hoe het werd vervaardigd, gebruikt en hoe het eruit gezien kan hebben. Hoewel het harnas bijna een eeuw geleden werd opgegraven, is het nog altijd een mysterie hoe de overlappende lederen plaatjes vervaardigd werden en of het überhaupt gebruikt werd voor militaire doeleinden.

Replica

“Ik werk met experimentele looimethodes om replica’s te maken van de individuele plaatjes. De oude manier om dit type leder te maken, begrijpen we nog altijd niet. Materialen die duizenden jaren begraven zijn veranderen fysisch en chemisch, waardoor er heel wat ingewikkelde chemische processen nodig zijn om de ware toedracht te weten te komen”, aldus Skinner.

Dat het kuras van Toetanchamon nog in een degelijke staat is, is sowieso al een meevaller. Leder overleeft zelden zo goed omdat het erg gevoelig is voor vocht. Na de opgraving door Howard Carter in de jaren 20 van de vorige eeuw, had het kledingstuk wel nog flink te lijden. Vermoedelijk toen het uit de originele doos werd gehaald en toen opgravers probeerden het te ontvouwen.

Vandaag is er nog maar een klein deel over en Skinner hoopt dat ze mee kan helpen om geld te vinden zodat het gerestaureerd kan worden. Over haar onderzoek werd een documentaire gemaakt – Secrets of Tutankhamun’s Treasures – die afgelopen weekend te zien was op de Britse tv-zender Channel Five.

Toetanchamon was 9 jaar toen hij op de troon kwam in Egypte, in 1.332 voor Christus. Hij stierf amper 10 jaar later. Zijn tombe werd door de bekende archeoloog Howard Carter in 1922 ontdekt in de Vallei der Koningen, waar nog andere farao’s begraven liggen.