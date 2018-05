Nieuw middel tegen kaalheid ontdekt? Lore Michiels

11 mei 2018

14u07

Britse onderzoekers hebben mogelijk een nieuw middel tegen kaalheid ontdekt. Dat schrijven Britse media. Het middel dient eigenlijk om botontkalking te behandelen, maar heeft dus positieve bijwerkingen voor wie haar verliest.

De ontdekking van het middel tegen kaalheid begon met ‘cyclosporine A’, een medicijn dat sinds de jaren 80 gebruikt wordt bij de behandeling van auto-immuunziektes en patiënten die transplantaties ondergaan. Dat middel heeft enkele ernstige bijwerkingen, zoals krampen en diarree. Maar enkele patiënten merkten ook een ander effect: ongewenste haargroei.

Daarin zagen de onderzoekers van de universiteit in Manchester mogelijk een antwoord op kaalheid, dus onderzochten ze de impact van het medicijn op genbewerking. Ze ontdekten dat ‘cyclosporine A’ een eiwit bevat dat haarfollikels stimuleert om te groeien.

Haartransplantatie

Daarop gingen de onderzoekers op zoek naar een ander bestanddeel met een gelijkaardige werking. Zo botsten ze op ‘WAY-316606’, dat ontwikkeld werd om botontkalking te behandelen. In een laboratorium lieten ze dat middel los op de haarfollikels van veertig mannen die een haartransplantatie hadden ondergaan.

En wat bleek? ‘WAY-316606’ werkt nog beter tegen kaalheid dan ‘cyclosporine A’ en heeft bovendien minder ernstige bijwerkingen. Volgens de onderzoekers is alleen nog een klinisch onderzoek bij mensen nodig om na te gaan of het middel veilig is en aanslaat bij mensen.