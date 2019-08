Nieuw bewijs: optimisten leven langer PVZ

27 augustus 2019

15u32

Bron: BBC, The Guardian 2 Wetenschap & Planeet Is je glas steeds halfvol of halfleeg? Het lijkt een banale vraag, maar in het antwoord zou wel eens het geheim op een langer leven kunnen liggen. Volgens een recente studie aan de universiteiten van Boston en Harvard zouden optimisten namelijk een levensverwachting hebben die 11 tot 15% hoger is dan bij pessimisten.

Voor de studie deden de wetenschappers beroep op twee langdurige onderzoeken. Zo’n 70.000 personen, zowel mannen als vrouwen, werden opgevolgd door middel van vragenlijsten over levenshouding afgelegd in de vorige eeuw. Die resultaten werden vergeleken met nieuwe testen in 2014 en 2016 die zich focusten op het medische aspect. Op die manier wilden de wetenschappers nagaan of er een verband was tussen de levensverwachting en de levenshouding.

Ze vergeleken vervolgens de levensduur voor de meest optimistische met de minst optimistische deelnemers, rekening houdend met factoren zoals leeftijd, geslacht, ras, opleiding, depressie en andere gezondheidsaandoeningen die in het begin aanwezig waren.

De resultaten van de onderzoekers zijn duidelijk: optimisten lopen minder kans op chronische ziekten en hebben een kleiner risico op vroegtijdig overlijden. Daarnaast hebben ze ook een verhoogde levensverwachting van 11 tot 15% en worden ze gemakkelijker 85 jaar oud.

Eerder onderzoek

Het is niet de eerste keer dat er een verband wordt gelegd tussen optimisme en gezondheidsvoordelen. Eerder is al gebleken dat mensen met een positieve levenshouding een lager risico op hartaandoeningen en vroegtijdig overlijden hebben. Deze studie ziet nu dus ook directe invloed op de algemene levensduur.