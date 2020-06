Nieuw argument dat oceaan onder oppervlakte van Jupiters maan Europa mogelijk ooit leefbaar was KVDS

25 juni 2020

11u24

Bron: Reuters 0 Wetenschap & Planeet Wetenschappers denken erachter te zijn hoe de oceaan onder de bevroren oppervlakte van Jupiters maan Europa zich gevormd heeft. De theorie biedt een nieuw argument voor de these dat er ooit leven mogelijk was in de enorme hoeveelheid water.

De maan Europa wordt al langer beschouwd als een van de plaatsen in ons zonnestelsel waar mogelijk ooit leven ontstond, naast de planeet Mars en een van de manen van Saturnus: Enceladus. Een nieuwe studie die woensdag werd voorgesteld onderstreept dat potentieel.

Mineralen

De oceaan op Europa zou mogelijk ontstaan zijn nadat waterrijke mineralen hun water begonnen af te geven. Dat was het gevolg van de afbraak van radioactief materiaal in het binnenste van de maan, die een opwarming veroorzaakte. Ook het effect van getijden kan gespeeld hebben, veroorzaakt door de aantrekkingskracht van Jupiter en twee andere manen van de planeet: Io en Ganimedes.





“We denken dat de oceaan van Europa ooit leefbaar was in het begin van zijn ontstaan”, aldus planetoloog Mohit Melwani Daswani van het Jet Propulsion Laboratory van de NASA en hoofd van het onderzoek. “Ons model toont immers dat de samenstelling van de oceaan in het begin maar een matige zuurtegraad had, en koolstofdioxide en bepaalde zwavelzouten bevatte.”

De aanwezigheid van vloeibaar water is een eerste stap voor leven. “Daarnaast kan de chemische interactie tussen de oceaan en de rotsige binnenkant van de maan aanzienlijk geweest zijn. Potentieel leven kan die chemische energie gebruikt hebben om te overleven.”

Marianentrog

De maan Europa is een beetje kleiner dan onze eigen maan. Desalniettemin zou de oceaan van Europa – die mogelijk 65 tot 160 kilometer diep is – tot twee keer de hoeveelheid water kunnen bevatten die op Aarde aanwezig is. Ter vergelijking: het diepste bekende punt in onze oceanen is de Marianentrog in de buurt van Japan. Die is ongeveer 11 kilometer diep.

Belangrijke bemerking: het is niet omdat op een bepaalde moment ooit de juiste omstandigheden bestonden om leven te laten gedijen, dat het ook effectief ontstond.

