Nieuw antibioticum ontdekt waartegen geen resistentie mogelijk is Redactie

06 juli 2018

09u16

Bron: ANP 0 Wetenschap & Planeet Nederlandse onderzoekers hebben een nieuw antibioticum ontdekt. Het heeft als grootste voordeel dat de bacterie die het middel aanpakt, geen resistentie kan ontwikkelen. Ook heeft het waarschijnlijk geen bijwerkingen.

De bacterie in kwestie, Haemophilus influenzae, kan bij kinderen middenoorontsteking veroorzaken en bij mensen met de longziekte COPD leiden tot acute verergering. De onderzoekers van het Radboud UMC en de Radboud Universiteit in Nijmegen vonden een manier om te voorkomen dat de bacterie mensen ziek kan maken. Ze hebben hun eerste bevindingen deze week gepresenteerd in het vakblad Cell Chemical Biology.

Het middel moet nu een testfase ingaan. Onderzoeker Jeroen Langereis hoopt dat het dan over vijf tot tien jaar aan patiënten kan worden voorgeschreven.

Het nieuwe antibioticum doodt specifiek deze bacterie. Daarom moet er een betere test komen om te bepalen dat het om deze ziekmaker gaat. Nu hoeft zo'n test niet, omdat de bestaande antibiotica breed werken en heel veel soorten bacteriën tegelijk doden.