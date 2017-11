Nibiru heeft ons wéér niet geraakt: "Logisch, Planeet X bestáát gewoon niet" jv

12u51

Bron: Science Alert 0 AFP Wetenschap & Planeet NASA-wetenschapper David Morrison heeft zo stilaan zijn buik vol van de complottheorieën over Nibiru of Planeet X. Voor de derde keer in een paar weken tijd zou die het einde van de wereld inluiden, door een apocalyptische botsing met de Aarde. Maar: de bewuste planeet bestáát gewoon niet, herhaalt Morrison voor de zoveelste keer.

De vraag is ditmaal wél naar Morrison geluisterd zal worden, nu hij nog maar eens in een podcast heeft uitgeschreeuwd dat Planeet X een verzinsel is. "U vraagt mij een logische verklaring voor een compleet onlogisch idee", zei Morrison als reactie op de derde aankondiging van het einde van de wereld in evenveel maanden. "Er is zo geen planeet, die is er ook nooit geweest, en waarschijnlijk zal die er ook nooit zijn, maar toch blijft die telkens opnieuw opduiken", verklaarde hij stellig.

De frustratie bij Morrison is hoorbaar. Nibiru zou ons volgens de 'believers' al in 2003 moeten verwoest hebben. Daarna in 2012, en vervolgens op 23 september, dan op 15 oktober en... gisteren. Terwijl we dit schrijven, is de aarde er nog.

Al in 2008 schreef Morrison: "Ik ging ervan uit dat Nibiru het soort internetgerucht was dat snel zou passeren". Mis dus. Ook toen kreeg Morrison dagelijks bezorgde vragen van mensen - vaak kinderen - die in paniek waren. Vandaag is dat nog altijd zo. "Ik kreeg onlangs nog een telefoontje", zei Morrison in de podcast. "De wereld zou zaterdag vergaan. De man vroeg mij: 'Zou ik gaan werken of beter bij mijn gezin blijven?'"

Nog één keertje dan. Mocht Planeet X wél bestaan, dan zouden astronomen ze al lang gespot hebben. Een planeet als Nibiru zou de positie van alle planeten verstoren en zelfs de "maan uit de baan van de aarde ejecteren". Bovendien kwam er tot nu toe nooit iets in huis van de voorspellingen over de komst van Nibiru.