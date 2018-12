New Horizons scheert volgende week langs afgelegen hemellichaam en dat kan ons meer leren over ontstaan zonnestelsel KVDS

25 december 2018

13u35

Bron: ScienceNews 0 Wetenschap & Planeet De ruimtesonde New Horizons van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA zal volgende week rakelings langs een van de meest afgelegen hemellichamen van ons zonnestelsel scheren. Ultima Thule maakt deel uit van de Kuipergordel, een gordel van miljarden rotsen van steen en ijs die nog verder weg liggen dan Neptunus, onze verste planeet. En de ontmoeting kan ons meer leren over hoe ons zonnestelsel precies ontstond.

In de 4,6 miljard jaar dat Ultima Thule al bestaat, zou de ruimterots nooit een ander hemellichaam tegengekomen zijn waardoor hij afweek van zijn originele baan op 6.5 miljard kilometer van de zon. Dat maakt dat hij volgens astronomen een van de best bewaarde overblijfselen is van het allereerste materiaal van de schijf waaruit onze planeten gevormd werden.

Overblijfselen

“Het is een van de overblijfselen die er altijd al geweest zijn”, aldus planetair geoloog Jeffrey Moore van het Ames Research Center van de NASA in het wetenschappelijke magazine ScienceNews. “Het is het oudste en koudste materiaal, dat gevormd werd toen ons zonnestelsel gevormd werd.”





Veel weten we nog niet over Ultima Thule. Vorig jaar werd de ruimterots waargenomen toen hij voor een verre ster passeerde en daaruit leidden wetenschappers af dat hij een diameter van 30 kilometer moet hebben. Of dat hij moet bestaan uit twee rotsen die om elkaar heen draaien. Hij zou verder een roodachtige kleur hebben, wat doet vermoeden dat er niet veel ijs aan de oppervlakte is.

New Horizons kreeg Ultima Thule – of MU69 zoals de rots ook wordt genoemd – in augustus in het vizier en er werd meteen bekeken of er eventueel manen, ringen of stofwolken rond zweefden die een gevaar konden zijn voor de sonde. Dat leek niet zo te zijn. Op maandag 31 december even na 18 uur zal New Horizons dan rakelings langs de rots scheren: op een afstand van amper 3.500 kilometer. Vermoedelijk is er nog nooit een object dichterbij gekomen.

Sonde

Tijdens de passage zal de sonde beelden in hoge resolutie maken van de oppervlakte van Ultima Thule. Er zal ook een scan gebeuren met een spectrometer om de chemische samenstelling te bepalen. De vorm van de oppervlakte – met bijvoorbeeld kraters en kliffen – kan ons dan weer iets leren over hoe de rots gevormd werd. Of hij een overblijfsel is van een groter hemellichaam of het om een samensmelting gaat van een aantal kleinere objecten.

New Horizons zal er 20 maanden over doen om alle gegevens door te seinen naar de aarde. De sonde zal intussen verder vliegen en moet nog 25 tot 30 andere objecten in de Kuipergordel bestuderen.

New Horizons was overigens het eerste ruimtetuig dat opzettelijk naar de Kuipergordel gestuurd werd. Twee andere ruimtetuigen gingen de sonde voor – Pioneer en Voyager – maar omdat de Kuipergordel toen nog niet ontdekt was, wisten die eigenlijk niet waar ze waren.