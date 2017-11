New Delhi neemt noodmaatregelen tegen acute luchtvervuiling ep

De autoriteiten van de Indiase hoofdstad New Delhi willen met noodmaatregelen de dramatisch hoge luchtvervuiling bestrijden. Alle bouwwerkzaamheden worden voor onbepaalde duur opgeschort en enkel vrachtwagens met onontbeerlijke goederen mogen de stad binnenrijden. Dat verklaarde de regeringsleider van New Delhi, Arvind Kejriwal, vandaag. Om het autoverkeer in de stad terug te dringen, zal het parkeergeld verhoogd worden.

Vanaf volgende week is er een beurtrol weggelegd voor het autoverkeer. De ene dag mogen de auto's met even cijfers, de andere dag met oneven cijfers de stad binnen, kondigde minister van Verkeer Kailash Gahlot aan. Die maatregel werd vorig jaar al eens toegepast.

Gisteren werden alle scholen tot en met zondag gesloten. De al erg hoge luchtvervuiling in de stad van ruim 19 miljoen inwoners is de voorbije dagen nog slechter geworden. De stad is gehuld in een dikke smog, vele mensen droegen mondmaskers. Ook andere delen van Noord-India en buurland lijden onder de slechte luchtkwaliteit. Een van de oorzaken is dat boeren in de regio na de oogst gewasresten verbranden.

De gemiddelde fijnstofconcentratie in de lucht van New Delhi bedraagt volgens Kejriwal in november het 47- respectievelijk het 75-voudige van de maximumwaarden, die volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) nog onschadelijk zijn voor de gezondheid.

