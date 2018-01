Neuroloog van der Linden: "Nieuwe elektroden aanzienlijke verbetering voor patiënten met Parkinson" Joeri Vlemings

30 januari 2018

15u46 39 Wetenschap & Planeet Een jaar geleden startte het Gentse AZ Sint-Lucas als eerste gespecialiseerd centrum met het implanteren van een nieuwe soort elektroden bij patiënten met aandoeningen als de ziekte van Parkinson en essentiële tremor. "Het resultaat is heel bevredigend", zegt de bekende neuroloog Chris van der Linden. "Patiënten ondervinden veel minder bijwerkingen".

Van der Linden is hoopvol. Hij baseert zich op een twintigtal patiënten die de nieuwe elektroden ongeveer een jaar geleden ingeplant kregen en al die tijd werden opgevolgd. "Vroeger gebruikten we ringelektroden om bepaalde delen in de hersenen te stimuleren", zegt de Parkinsonspecialist. Maar de nieuwe directionele elektroden werken veel nauwkeuriger, waardoor zones die niet moeten worden gestimuleerd ook niet geraakt worden.

"Bij de klassieke ringelektroden kan de stimulatie tot buiten de kern reiken, waardoor er bijwerkingen als stijfheid, persoonlijkheidsveranderingen en spraak- en evenwichtsstoornissen kunnen optreden. Die symptomen worden opmerkelijk beter aangepakt door de directionele elektroden." Dat komt omdat de nieuwe elektrode vier contactpunten heeft, waarvan twee directionele in het midden, waarmee je de stroom nauwgezet kan sturen. "Die gerichte stroom is erg belangrijk want de kern in de hersenen die bij Parkinson wordt gebruikt, heeft slechts een omtrek van 7 bij 4 mm", aldus van der Linden.

In België zijn er veertien centra die elektroden inplanten bij patiënten die baat hebben bij hersenstimulatie. De wachttijden lopen stilaan op, tot een half jaar. "Maar dat is nog altijd heel aanvaardbaar", zegt Chris van der Linden. "In Nederland zitten ze aan twee jaar. Daarom steken Nederlandse patiënten vaker de grens over voor hun behandeling, waardoor het ook bij ons drukker wordt."