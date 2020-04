Nederlandse specialisten onderzoeken of medicijn tegen hoge bloeddruk werkt in strijd tegen coronavirus David Bremmer Marcia Nieuwenhuis

18 april 2020

10u39

Nederlandse specialisten starten een groot onderzoek waaraan 650 patiënten in zo'n vijftien ziekenhuizen meedoen.

Bij veel ernstig zieke coronapatiënten belandt vocht vanuit de bloedvaten in de longen, wat de kans om het virus te overleven ernstig verkleint. Valsartan - een vaak voorgeschreven geneesmiddel tegen hoge bloeddruk dat al sinds 1996 op de markt is - gaat deze vochtophopingen tegen. “Nagenoeg alle mensen die nu met corona op de intensive care liggen, kampen met dat probleem. Dit is de belangrijkste complicatie van corona”, verklaart cardioloog Roland van Kimmenade van het Nijmeegse Radboud UMC.

Mocht Valsartan werken, dan zou dat een enorme opsteker zijn in de strijd tegen corona. Om hier achter te komen worden komende maanden 325 coronapatiënten behandeld met het medicijn, nog eens 325 patiënten ontvangen een placebo. “Er zijn al experimentele onderzoeken waaruit blijkt dat het zou kunnen werken. Zo’n robuuste studie is de enige manier om ook echt aan te tonen of het werkt”, betoogt de cardioloog.

Schadelijk stofje

Het geneesmiddel weet de bloeddruk te verlagen door een eiwit te blokkeren dat de bloeddruk in de vaten verhoogt. “Wij hebben al dertig à veertig jaar ervaring met medicijnen die ervoor zorgen dat de werking van dit schadelijk stofje vermindert. In de cardiologie zorgt dat voor een hoge bloeddruk”, aldus Van Kimmenade. “Bij een corona-infectie zie je dat ditzelfde stofje ervoor zorgt dat de bloedvaten in de longen lekken, waardoor er vocht de longblaasjes instroomt”, vult intensivist Peter de Jager van het Brabantse Jeroen Bosch Ziekenhuis aan.

Aan het grootschalige onderzoek, dat door de Hartstichting en het Netherlands Heart Institute wordt ondersteund, moeten tien tot vijftien ziekenhuizen meedoen. Door het acute belang is gisteren al gestart, maar er is nog dringend behoefte aan onderzoeksgeld en centra die meedoen. De eerste deelnemers liggen in het Brabantse Jeroen Bosch Ziekenhuis, één van de eerste Nederlandse ziekenhuizen waar coronapatiënten lagen en die vanaf het begin bij dit project betrokken zijn. De onderzoekers hopen binnen een paar maanden te concluderen of Valsartan werkt en ertoe leidt dat minder coronapatiënten naar de intensieve zorg hoeven of overlijden.

Opspraak

Eind 2018 kwam bloeddrukverlager Valsartan in opspraak. De inspectie riep uit voorzorg het medicijn Valsartan terug. In een van de grondstoffen van de merken Mylan en Teva was een verhoogde waarde van een kankerverwekkende stof aangetroffen. Een half jaar eerder was er ook een terugroepactie met dit medicijn vanwege een soortgelijke vervuiling. “Intussen is de Nederlandse voorraad weer schoon”, benadrukt apothekersorganisatie KNMP. Ongeveer de helft van de gebruikers zijn overgegaan op een vervangend medicijn.

Nederland beschikt over grote voorraden van dit medicijn, waardoor coronapatiënten meteen geholpen kunnen worden. Ook voor ontwikkelingslanden zou Valsartan enorm kunnen helpen bij de bestrijding van corona. Doordat het middel al bestaat, kan het bij resultaat meteen worden geslikt. “Er hoeven niet eerst nog medicijnfabrieken worden opgestart”, zegt Van Kimmenade.

De cardioloog waarschuwt wel dat eerst bewezen moet worden dat het werkt, en dat patiënten het medicijn alleen op doktersvoorschrift moeten nemen en er niet zelf mee moeten experimenteren “door bij corona ineens het medicijnkastje van opa en oma te plunderen”.

