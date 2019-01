Nederlandse skiër off-piste meegesleurd door lawine in Franse Alpen, zijn zoon kan hem niet meer redden OOK DODE BIJ LAWINE IN ZWITSERLAND HA

14 januari 2019

19u58

14 januari 2019

Een Nederlandse skiër is deze namiddag omgekomen bij een lawine in de Franse Haute-Savoie. De man was buiten de piste aan het skiën toen hij door de sneeuwmassa werd meegesleurd, melden de hulpdiensten. Ook in Zwitserland is vandaag een man gestorven in een lawine.

Het Nederlandse slachtoffer, een man van in de vijftig, was in het gezelschap van zijn 22-jarige zoon toen ze door de lawine werden opgeschrikt. De zoon kon zijn bewusteloze vader uit de sneeuw bevrijden en haastte zich naar het dichtstbijzijnde skistation om alarm te slaan. De twee waar off-piste aan het skiën toen de vader werd meegesleurd en op de plaats waar de man bedolven raakte, was er geen telefoonbereik.

De hulpdiensten, waaronder ook een MUG-helikopter, snelden ter plaatse, maar voor de Nederlander kon geen hulp meer baten. Hij overleed ter plekke.



In de Haute-Savoie, in de Franse Alpen, is het lawinerisico momenteel zeer hoog. Gisteren kwamen in het gebied nog twee pistemedewerkers om het leven toen zij een lawine kunstmatig probeerden op te wekken, om zo het lawinegevaar te verminderen. Wellicht liep het mis toen ze de explosieven in gereedheid brachten.

Dode in Zwitserland

Ook in Zwitserland is vandaag een pistemedewerker omgekomen bij een lawine. Het slachtoffer, een 24-jarige jongeman, was samen met een collega onderweg in het gebied Les Crosets toen ze op een hoogte van 1.970 meter plots door een lawine werden meegesleurd.

Een van de twee slachtoffers slaagde erin zich uit de sneeuw te bevrijden. De twintiger werd met behulp van speciale zoekapparatuur onder een sneeuwlaag van 1,40 meter gevonden, maar alle hulp kwam te laat.