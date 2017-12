Nederlandse ‘Dr. Dood’ ontwerpt luxueuze euthanasie-sarcofaag “waarin je op om het even welke plek vredig kan wegglijden” Koen Van De Sype

Bron: Newsweek, Tonic, Daily Mirror 0 Twitter Zo moet de Sarco eruit gaan zien. Wetenschap & Planeet Hij ziet zichzelf als de Elon Musk van het begeleid sterven en zijn recentste geesteskind – de Sarco – als zijn Tesla. De naar Nederland uitgeweken Australische arts Philip Nitschke (70) heeft een nieuw toestel ontworpen om euthanasie te plegen. Het heeft de vorm van een ruimteschip “dat zijn inzittende op om het even welke plaats meeneemt op een zachte reis naar het hiernamaals”.

Nitschke sprak met het Amerikaanse tijdschrift Newsweek over zijn nieuwe uitvinding. Hij ontwierp die samen met de Nederlandse designer Alexander Bannink. Het werd een luxueus uitziend toestel, met in de basis capsules vloeibaar stikstof. Die basis kan verwijderd worden, zodat je de Sarco nadien ook als sarcofaag kan gebruiken. De machine zal overal gratis met een 3D-printer ‘afgedrukt’ kunnen worden en werkt volgens Nitschke snel en pijnloos. Dit is hoe het gebeurt.

Stikstof

Potentiële gebruikers moeten een online test invullen om te zien of ze mentaal in orde zijn. Als dat zo is, krijgen ze een toegangscode die 24 uur geldig is. Als ze die invoeren en nog een extra bevestiging geven, zal de Sarco zich met stikstof beginnen te vullen, tot er nog maar 5 procent zuurstof meer is. Binnen de minuut zal de gebruiker bewusteloos raken. Enkele minuten later volgt de dood. (lees hieronder verder)

Er is een paniekknop aanwezig voor het geval de gebruiker zich op het allerlaatste moment bedenkt. “Er is een noodvenster dat meteen opengaat als je erop duwt”, aldus de arts. “Daardoor komt er meteen zuurstof in het toestel. En je kan ook altijd nog op een stopknop drukken.”

Vredig

Volgens Nitschke is het een relatief pijnloze en vredige dood. “Er is geen sprake van verstikking en de gebruiker kan gewoon rustig blijven ademen. Je kan het vergelijken met het wegvallen van de druk in een vliegtuig of met het gevoel dat je krijgt als je wat te veel gedronken hebt. Het model moet volgend jaar beschikbaar zijn en enkele ziekenhuizen in Zwitserland zijn al erg geïnteresseerd.”

Volgens Nitschke is het recht op sterven een mensenrecht en daar ijvert de controversiële arts al voor sinds vorige eeuw. Hij begeleidde voor het eerst iemand bij zijn dood in 1996, tijdens een korte periode dat euthanasie wettelijk was in het Northern Territory in Australië. (lees hieronder verder)

Zijn eerste euthanasie-machine heette de Deliverance en was een rudimentair systeem waarbij een IV-lijn verbonden was met een computer. Een speciaal programma moest de bevestiging krijgen dat de patiënt wel degelijk wilde sterven, waarop een dodelijke injectie met barbituraten volgde.

In 1997 richtte hij Exit International op, een non-profitorganisatie die ijverde voor een legalisering van euthanasie, en in 2006 publiceerde hij het Peaceful Pill Handbook, over de meest efficiënte en pijnloze manieren om uit het leven te stappen. Intussen werkte hij ook verder aan een betere machine om euthanasie te plegen. De Exit Bag bijvoorbeeld, een zuurstofmasker waarin zuurstof vervangen werd door koolstofmonoxide. “Effectief, maar niet echt aantrekkelijk”, omschrijft hij het zelf. “Mensen willen deze wereld niet verlaten op een esthetisch onaangename manier. De Sarco is anders.” (lees hieronder verder)

Exit International Dokter Philip Nitschke.

Niet iedereen is echter akkoord met zijn manier van denken en werken. “Het is slechte geneeskunde, slechte ethiek en slecht beleid”, aldus dokter Daniel Sulmasy, een Amerikaanse professor in bio-ethiek, aan Newsweek. “Het vormt doden om tot een manier van genezen en houdt er geen rekening mee dat onze palliatieve zorg beter is dan ooit. Dokters kunnen pijn effectief onder controle houden en terminale patiënten rust gunnen in hun laatste dagen.”

Niet overtuigd

Nitschke is niet overtuigd. “Palliatieve zorg is niet voor iedereen en sommige mensen die me om euthanasie vragen, zijn nog in perfecte gezondheid. Ze vinden gewoon dat het mooi geweest is. Ook deze mensen hebben het recht om zelf te kiezen wanneer ze sterven.”

Of hij zelf zijn nieuwe toestel zou gebruiken? “Ik ben intussen zeventig, ik denk er de laatste tijd veel aan. Het idee bevalt me wel en als er ooit een moment komt dat ik het nodig heb, zal ik het zeker gebruiken.”

Met vragen over zelfdoding kan je terecht op het gratis nummer 1813 van de Zelfmoord lijn of op de site zelfmoord1813.be