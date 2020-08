Nederlands hondje Puck gered na vergiftiging door té veel water drinken: “Let goed op je hond” Jasper Altena (The Best Social)

13 augustus 2020

16u26

Bron: AD.nl 18 Wetenschap & Planeet Tijdens een hittegolf doen we er alles aan om verkoeling te zoeken. Ook onze trouwe viervoeters geven we graag wat extra water. Maar dat kan ook goed mis gaan. Puck, het 2-jarige hondje van de Nederlandse Hester, dronk door de hitte zoveel water dat ze zichzelf vergiftigde. “Het ging zó snel mis. Ze glipte als zand door onze vingers.”

Hester en Puck waren buiten van het mooie weer aan het genieten in Waverveen. Maar dat eindigde abrupt toen Puck van het ene op het andere moment onwel werd. Het hondje had heel veel water gedronken uit het hondenbadje dat ze buiten hadden staan, waardoor ze in shock raakte. De dierenarts kon haar redden met een infuus. Hester: “Het was kantje boord.”

Watervergiftiging

Een té grote inname van water kan tot intoxicatie leiden, bij mens en dier. “Als je meer water drinkt dan je nieren kunnen uitscheiden, stapelt het teveel aan water zich op in de bloedbaan en vervolgens in de weefsels", zo staat te lezen op de website van het Antigifcentrum.



Concreet: “Wanneer men een overmatige hoeveelheid water drinkt, dan daalt de zoutconcentratie (natrium) in het bloed door een stijging van het bloedvolume. Dit maakt dat het vocht uit het bloed ook in de omliggende weefsels (bv. hersencellen) gaat doordringen die gaan opzwellen. In bijzonder wanneer dit in de hersenen gebeurt is dit een levensbedreigende situatie.”

Geschrokken

Hester is alvast ongelooflijk geschrokken. Volgens de dierenarts is het haar redding geweest dat Puck pas twee is. “Je verwacht niet dat een hond zomaar ineens, echt van de ene op de andere seconde, van springlevend naar zó ziek kan omslaan”, zegt ze. Het jonge hondje, dat normaal ontzettend actief is, waakt nu rustig op een afstandje.

En kijk die kleine Ollie er nou op gepaste afstand naast waken. Ze voelt dat er iets aan de hand is. Normaal had ze er in al haar puppyhysterie al bovenop gezeten... ❤️ pic.twitter.com/eOkKuIPMz9 Hester Zitvast(@ hesterzitvast) link

Geen blijvende schade

Gelukkig gaat het na een spannende nacht inmiddels beter met Puck. Hester was bang dat er blijvende schade zou zijn, maar dat lijkt niet zo te zijn. “Ze heeft wel 500 ml infuus gekregen, best veel voor een hond van 5 kilo, lijkt me…”



Veel onbekenden gaven Puck en Hester ontzettend veel steun via Twitter. ‘Tof dat jullie het verhaal zo massaal deelden. Daar is vast een hond mee gered. Op tijd handelen was van essentieel belang.’ Ook zijn ze dankbaar dat Hester haar verhaal heeft gedeeld. ‘Dank je voor het delen, want onze pup drinkt ook graag uit het badje’, schrijft een Twitteraar.

Bel de dierenarts

“Let op je hond, binnen zijn ze met dit weer het beste af”, wil Hester iedereen meegeven. “Laat ze niet te veel drinken, kijk uit met zwemmen. En bij spugen, desoriëntatie of gewoon een slecht gevoel: bel de dierenarts! Watervergiftiging kan supersnel fataal zijn.” Gelukkig rent Puck weer rustig vrolijk rond, maar er wordt voortaan nóg iets beter op haar gelet.

Zie hier de totale desillusie van Puck: geen water meer in het bad. (Ollie durft er zelfs in.) Na een spannende nacht heeft Puck vanmorgen gegeten en net gedronken. Hart en longen klinken goed. Alles lijkt erop dat de watervergiftiging geen blijvende schade heeft veroorzaakt. pic.twitter.com/zOsl8BYW0W Hester Zitvast(@ hesterzitvast) link