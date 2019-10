Neanderthalers waren al 200.000 jaar eerder dan gedacht in zuiden van Europa KVDS

Wetenschappers hebben ontdekt dat de neanderthaler al bijna 200.000 jaar eerder dan gedacht zijn opwachting maakte in het Egeïsche bassin. Dat is het gebied in de Middellandse Zee tussen Griekenland en Turkije, dat vandaag bezaaid is met kleine eilanden.

Wetenschappers vonden op het Griekse eiland Naxos voor de eerste keer resten die daarop wijzen, zo staat te lezen in een studie die woensdag gepubliceerd werd in het wetenschappelijk tijdschrift Science Advances. Het ging onder meer om schrapers, spikes en andere stenen werktuigen, waarvan bekend is dat ze gebruikt werden door neanderthalers.

Oudste resten

De data wijzen erop dat de mensheid het Egeïsche bassin tienduizenden jaren eerder bereikte dan tot nu toe werd aangenomen, zo schrijft het team van archeologen en antropologen achter het onderzoek. “Tot nu toe werden de oudste resten gevonden in de Zas-grot”, klinkt het. “Die waren amper 7.000 jaar oud. We hebben de geschiedenis van het eiland met 193.000 jaar verlengd.”







De neanderthalers zouden op het eiland verzeild geraakt zijn toen het zeeniveau als gevolg van een ijstijd verlaagd was en Klein-Azië nog verbonden was met Zuidoost-Europa. Ze kunnen Naxos ook bereikt hebben met schepen, volgens het internationale onderzoeksteam dat sinds 2013 opgravingen uitvoert op een heuvel in het westen van Naxos.