Neanderthalers liepen net als wij rechtop

27 februari 2019

13u54

Bron: Cosmos 0 Wetenschap & Planeet Neanderthalers worden vaak afgebeeld als holbewoners met een iets voorovergebogen houding. Dat beeld is echter onjuist, zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Zürich. Onze voorouders liepen, net zoals moderne mensen, rechtop. De studie verscheen in het wetenschappelijke vakblad Proceedings of the National Academy of Sciences.

Onderzoekers onderzochten een goed bewaard skelet van een mannelijke neanderthaler, die in 1908 werd gevonden in een grot in het Franse La Chapelle-aux-Saints. “La Chapelle-aux-Saints 1”, zoals de gevonden neanderthaler sindsdien werd genoemd, was zo’n veertig jaar oud toen hij stierf.

Op basis van een virtuele reconstructie van het bekken en de ruggenwervel van “La Chapelle-aux-Saints 1” stelden wetenschappers vast dat neanderthalers, net zoals moderne mensen, rechtop liepen. Uit het anatomische model bleek dat de holbewoners in het algemeen een kromming hadden in hun bekken en aan hun nek. Er is dus net zoals bij ons sprake van een S-vormige wervelkolom.

Onder andere een slijtage in het heupgewricht gaf het bewijs dat onze verre neven een rechtopstaande houding hadden. “De druk op het heupgewricht en de positie van het bekken is niet anders dan die van ons,” zegt onderzoeksleider Martin Häusler.

Anatomie

Bovendien werd uit de reconstructie duidelijk dat het heiligbeen, het grootste bot van de wervelkolom, op dezelfde manier gepositioneerd is als bij ons. Die bevinding wordt ook bevestigd door de analyse van andere skeletten van neanderthalers.

“Alles bij elkaar is er nauwelijks enig bewijs dat erop zou wijzen dat neanderthalers een fundamenteel andere anatomie hadden”, zei Häusler. “Het is nu tijd om de fundamentele overeenkomsten tussen neanderthalers en moderne mensen te erkennen, en om de focus te verleggen naar de subtiele biologische veranderingen en gedragsveranderingen die plaatsgevonden hebben bij de mens in het late pleistoceen.” Het pleistoceen is het tijdvak dat duurde van 2,58 miljoen tot 11.700 jaar geleden.