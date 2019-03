Natuurpracht: Michiganmeer verandert in “mozaïek van ijs” ttr

21 maart 2019

15u59

Bron: The Independent, USA Today 0 Wetenschap & Planeet Het bevroren Michiganmeer - een van de vijf Grote Meren in het noorden van de Verenigde Staten - smelt in sneltempo, waardoor miljoenen scherven ijs aan het oppervlak ontstaan. Dat levert betoverende beelden op. “Een reusachtige mozaïek van ijs”, zo berichten Amerikaanse media.

De Verenigde Staten kampten afgelopen winter met een polaire vortex. In Chicago, in de staat Illinois, zakte de temperatuur zelfs tot - 30 graden Celsius. Ongeveer de helft van het Michiganmeer, zo’n 28.997 vierkante kilometer, bevroor door het extreme winterweer.



In het noorden van de Verenigde Staten kwam voorbije week opnieuw een plusteken voor de temperatuur te staan. “Het kwik schommelt niet langer rond het vriespunt”, zo schrijven Amerikaanse media. “Door de abrupt stijgende temperatuur van het water brak het gigantische ijsoppervlak in miljoenen scherven. Het Michiganmeer ziet er nu uit als een reusachtige mozaïek van ijs”.

De Amerikaanse kustwacht roept de buurtbewoners op om het ijs niet te betreden. “Het is absoluut niet stevig genoeg om op te lopen. Bekijk het dus enkel vanop een afstand”, klinkt het. Het Amerikaanse persbureau Associated Press verspreidde foto’s van het opmerkelijke tafereel.

Bekijk ook: