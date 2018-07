NASA zou voor het eerst glimp opgevangen kunnen hebben van ster die planeet verslindt Koen Van De Sype

19 juli 2018

22u00 0 Wetenschap & Planeet De De NASA zou wel eens voor de allereerste keer een glimp opgevangen kunnen hebben van een jonge ster die een babyplaneet verslindt. De ster in kwestie – RW Aur A – is een paar miljoen jaar oud en bevindt zich op 450 lichtjaar van onze Aarde. Als de waarneming bevestigd wordt, zou het om een buitengewone observatie gaan. Ze kan astronomen meer inzicht geven in de processen rond de ontwikkeling, de vernietiging en het overleven van planeten.

De waarneming werd gedaan door het Chandra X-Ray Observatory van ruimtevaartorganisatie NASA. RW Aur A – dat zich in ruimtevaarttermen met zijn 4.275 biljoen kilometer niet zo heel ver van onze Aarde bevindt – wordt al sinds de jaren 30 van vorige eeuw bestudeerd en astronomen braken er zich het hoofd over waarom het optische licht van de ster zo wisselt met de tijd. Om de paar decennia neemt het licht ongeveer een maand af, waarna het terugkeert.

Chandra

In 2011 veranderde er echter iets. De ster dimde vaker en voor langere periodes: de eerste keer voor 6 maanden, in 2014 zelfs voor 2 jaar en in januari vorig jaar werd het opnieuw donkerder.





Om een tip van de sluier op te lichten werd Chandra ingeschakeld. Meer bepaald tijdens een optisch heldere periode in 2013 en duistere periodes in 2015 en 2017, toen ook een vermindering van X-stralen werd vastgesteld. Omdat die X-stralen uit de hete buitenste atmosfeer van de ster afkomstig zijn, konden schommelingen in de intensiteit iets meer zeggen over de dichtheid en de samenstellingen van het absorberende materiaal rond de ster.

Het team ontdekte dat de donkere periodes veroorzaakt werden door een dicht gas dat het licht van de ster verduisterde. In 2017 werden er heel veel ijzeratomen uitgestoten, wat aangaf dat de ster minstens 10 keer meer ijzer bevatte dan in de heldere periode in 2013.

Dat ijzer zou ontstaan zijn door een botsing van twee jonge planetaire lichamen, waarvan er zeker eentje groot genoeg was om een planeet te zijn. Puin – met daarin ijzer – van de lichamen viel op de ster, wat een dikke sluier van stof en gas veroorzaakte, dat het licht van de ster tijdelijk dimde.

Interpretatie

“Computersimulaties voorspellen al langer dat planeten op een jonge ster kunnen botsen, maar we hebben dat nog nooit kunnen observeren”, aldus Hans Moritz Guenther van het Kavli Institute for Astrophysics and Space Research van het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Hij leidde de studie. “Als onze interpretatie van de data correct is, zou dit de eerste keer zijn dat we een directe waarneming kunnen doen van een jonge ster die een of meerder planeten verslindt.”

De vorige keren dat het licht van de ster – die ongeveer dezelfde massa heeft als onze relatief oude zon – gedimd werd, zou er iets soortgelijks gebeurd kunnen zijn: botsingen van twee planetaire lichamen of grote resten van eerdere botsingen die tegen elkaar aan knalden en nog verder in kleine stukken gebroken werden.

De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Astronomical Journal.