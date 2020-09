NASA zoekt hulp van commerciële bedrijven voor ontginning op de maan PVZ

11 september 2020

10u29

Met de huidige technologische vooruitgang wordt de ruimte steeds bereikbaarder. Toeristische ruimtereizen zouden in een niet zo verre toekomst mogelijk zijn, en zelfs handel voeren op de maan lijkt binnenkort realiteit. Ruimtevaartagentschap NASA wil namelijk samenwerken met privé-bedrijven als commerciële leveranciers van maangrond.

Het Amerikaanse Ruimtevaartagentschap NASA zou op zoek zijn naar particuliere bedrijven die willen samenwerken voor onderzoek en ontginning op de maan. De privé-instanties zouden met eigen technologie stenen en ander grondmateriaal van het maanoppervlak verzamelen en doorverkopen aan het agentschap.

Concrete samenwerkingsverbanden liggen nog niet op tafel, maar NASA werkt wel aan een duidelijk beleid en regelgeving. Zo zouden de maanstalen van 50 tot 500 gram voor bedragen tussen de 15.000 en 25.000 dollar (ongeveer 13.000 tot 21.000 euro) verkocht kunnen worden. Het verzamelde materiaal zou dienen voor onderzoek dat ruimtemissies moet helpen. “Wat we leren op en over de maan zal ons helpen om een grote stap te zetten: astronauten naar Mars sturen", verklaart de NASA-topman Jim Brindenstine het initiatief.

“We geloven dat we de rijkdommen van de maan kunnen ontginnen en gebruiken, net zoals we tonijn uit de oceaan kunnen winnen en gebruiken,”, klinkt het in het persbericht. Dat oceanen kampen met overbevissing en vervuiling, klonk de kritiek daarop al snel. Toch zou er voor de ruimtereizen een strenger beleid gelden. Zo moeten deelnemende bedrijven een gedetailleerde beschrijving en beeldmateriaal geven van waar ze de stoffen hebben gevonden.

Geen monopolie

Volgens Brindenstine is dit hele project perfect legaal volgens het Ruimteverdrag van 1967. Volgens dat verdrag kan geen enkel land aanspraak maken op de maan of andere hemellichamen. Dat houdt in dat elke staat de ruimte mag verkennen en dat geen enkel land de soevereiniteit kan opeisen van (delen van) ruimtelichamen. Door een internationale samenwerking en het feit dat het gaat om onderzoeksdoeleinden, is er volgens NASA geen probleem.

In mei al stelde het ruimtevaartagentschap een wettelijk kader voor dat in lijn ligt met het Ruimteverdrag. Hierdoor is er een regelgeving voor landen en bedrijven die meer en meer beginnen in te zetten op ruimtebedrijven, ook met commerciële doeleinden. “Het is tijd om een reglementaire zekerheid op te stellen om de ruimtemateriaal te ontginnen en te verhandelen”, klonk het gisteren bij NASA-topman.