NASA wil over 14 jaar voet op Mars zetten (en gaat over 5 jaar al terug naar de maan)



TVC

03 april 2019

13u59

Bron: NDTV 0 Wetenschap & Planeet Ruimtevaartorganisatie NASA hoopt tegen 2033 astronauten naar Mars te sturen. Om dat te verwezenlijken moeten andere zaken in het ruimteprogramma, zoals een nieuwe maanlanding in 2024, sneller vooruitgang boeken. Dat zei Jim Bridenstine, de hoogste bestuurder van de NASA gisteren.

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence had NASA eerder al de opdracht gegeven om in 2024 een bemande missie naar de maan te sturen. Dat is vier jaar eerder dan oorspronkelijk door NASA was meegedeeld. Pence wil de missie vervroegen omdat het oorspronkelijke streven “niet goed genoeg is”.

De nieuwe datum is politiek gezien belangrijk omdat het mogelijk het laatste jaar van president Trumps tweede termijn zou kunnen zijn.

Veel experten vrezen echter dat NASA de deadline voor de nieuwe maanmissie niet zal halen omdat de bouw van de SLS (Space Launch System)-raket vertraging oploopt. Boeing, die instaat voor het bouwen van deze draagraket, slaagt er maar niet in om op schema te blijven.

Het is niet alleen de bedoeling om mensen op Mars te laten landen. We willen ook aantonen dat we op een andere planeet kunnen wonen Bridenstine

Mars

Een missie naar Mars zou ruim twee jaar duren. Om op de rode planeet te komen, ben je zes maanden onderweg. Naar de maan reizen duurt ‘slechts’ drie dagen. En men kan niet zomaar wanneer vertrekken: de astronauten kunnen enkel naar Mars reizen als de planeet aan de dezelfde kant van de zon is gepositioneerd als de aarde. Dit komt slecht om de 26 maanden voor: dus in 2031, 2033, enzovoort.

“Het is niet alleen de bedoeling om mensen op Mars te laten landen”, zegt Bridenstine. “We willen ook aantonen dat we op een andere planeet kunnen wonen.”