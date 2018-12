NASA vreest dat het gehackt is maar “gelooft niet” dat ruimtemissies in gevaar zijn KVDS

21 december 2018

08u06 0 Wetenschap & Planeet De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA onderzoekt een mogelijk informatielek op een van haar servers met persoonlijke gegevens van haar personeel. Dat blijkt uit een De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA onderzoekt een mogelijk informatielek op een van haar servers met persoonlijke gegevens van haar personeel. Dat blijkt uit een interne memo . “Het is een topprioriteit van ons agentschap om uit te zoeken wat er precies aan de hand is”, klinkt het. “NASA gelooft niet dat er een ruimtemissie in gevaar is door het cyberincident.”

Het onderzoek begon al op 23 oktober, maar de nota aan het personeel werd pas deze week rondgestuurd. “Na een eerste analyse heeft NASA vastgesteld dat informatie van een van haar servers met persoonlijke informatie van huidig en voormalig personeel mogelijk gehackt is”, klinkt het. “Toen het incident ontdekt werd, heeft onze afdeling internetbeveiliging onmiddellijk onze servers en de informatie erop extra beveiligd.”

Nadeel

De NASA is nu aan het onderzoeken hoe groot het potentiële lek is en wie er allemaal nadeel van ondervonden kan hebben. Het kan gaan om personeel dat bij de NASA gewerkt heeft tussen juli 2006 en oktober van dit jaar. Ruimtemissies zouden niet in gevaar zijn.





“We nemen de bescherming van persoonlijke informatie heel ernstig. De NASA doet er alles aan om ervoor te zorgen dat haar servers afdoende beveiligd zijn en herbekijkt alle processen en procedures om na te gaan of die nog wel toereikend zijn”, klinkt het nog.