NASA stuurt laser ruimte in om ijs op aarde te bestuderen TTR

15 september 2018

17u38

Bron: Belga 0 Wetenschap & Planeet Het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA heeft vandaag zijn geavanceerde laser ICESat-2 gelanceerd, een missie van een miljard dollar die moet nagaan in hoeverre het ijs op de opwarmende aarde aan het smelten is. De satelliet van een halve ton werd om 6.02 uur plaatselijke tijd met een Delta II-raket de ruimte in gebracht van op de Amerikaanse luchtmachtbasis Vandenberg in Californië.

De missie is "buitengewoon belangrijk voor de wetenschap", zo had Richard Slonaker, bij NASA verantwoordelijk voor het programma ICESat-2, voor de lancering aan journalisten uitgelegd. Sinds tien jaar had het agentschap geen instrument meer in de ruimte om de dikte van de ijslagen op de planeet te meten.



Met ICESat-2 zullen de metingen "uiterst precies" zijn, tot op de dikte van een potlood, verzekerde een lid van de ploeg, Kelly Brunt.

De vorige missie, ICESat, werd in 2003 gelanceerd en liep in 2009 af. De wetenschappers kwamen toen te weten dat het pakijs dunner wordt en dat de oppervlakten bedekt met ijs verdwijnen in de kuststreken van Groenland en Antarctica.