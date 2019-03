NASA onthult: in december ontplofte metersgrote meteoriet boven Beringzee KVDS

18 maart 2019

11u42

Bron: BBC 0 Wetenschap & Planeet Boven de Beringzee is eind vorig jaar een metersgrote meteoriet ontploft. Dat heeft de Amerikaanse ruimtevaartorganisaties NASA bekendgemaakt. Bij de explosie kwam 10 keer zo veel energie vrij als bij de atoombom op Hiroshima.

De onthulling werd gedaan tijdens de 50ste Lunar and Planetary Science Conference in The Woodlands, bij Houston in de Amerikaanse staat Texas. Dat meldt de BBC.

Leger

Het was het Amerikaanse leger dat de gigantische explosie op 18 december detecteerde, dankzij een van zijn militaire satellieten. De luchtmacht nam daarop contact op met de NASA.





Het incident gebeurde voor de kust van het Russische schiereiland Kamtsjatka, rond de middag (plaatselijke tijd, bij ons was het op dat moment 1 uur ’s nachts). De asteroïde van “verscheidene meters groot” raasde toen met een snelheid van 32 kilometer per seconde door onze atmosfeer, in een hoek van 7 graden. Op 25,6 kilometer boven het aardoppervlak spatte hij uit elkaar, met een impact van ongeveer 173 kiloton.

Omdat het boven zee gebeurde, werd de explosie door niemand waargenomen. Wetenschappers probeerden nog bij een aantal vliegmaatschappijen – het incident gebeurde niet zo ver van een aantal commerciële vliegroutes tussen Noord-Amerika en Azië – om te weten te komen of niemand iets gezien had, maar dat bleek niet het geval te zijn.

Tsjeljabinsk

Het zou om de op één na zwaarste ontploffing van een meteoriet gaan in 30 jaar. De zwaarste gebeurde iets meer dan 6 jaar geleden boven de Russische stad Tsjeljabinsk. Die veroorzaakte flink wat meer opschudding omdat ze geregistreerd werd door tientallen getuigen. 1.600 mensen raakten ook gewond en heel wat gebouwen liepen schade op.

Volgens Lindley Johnson – ‘planetary defence officer’ bij de NASA – zou een explosie van dergelijke omvang maar twee tot drie keer per 100 jaar voorkomen.

Interessant om weten: in 2005 droeg het Amerikaanse Congres de NASA op om tegen 2020 zo’n 90 procent van de asteroïden van 140 meter en groter in de buurt van de Aarde te lokaliseren. Die worden als potentieel gevaarlijk beschouwd mocht het ooit tot een botsing komen met onze planeet, omdat ze een zware impact kunnen hebben op grote gebieden. Maar wetenschappers schatten dat het nog 30 jaar kan duren eer ze die taak vervuld hebben.

Telescopen

Er zou niet alleen een beter ontwikkeld netwerk van telescopen op Aarde voor nodig zijn, maar ook in de ruimte. Een concept dat nu op tafel ligt, omvat onder meer een telescoop – NeoCam – die in de ruimte gebracht zou worden en onder meer zou werken op basis van infraroodstralen.