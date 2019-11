NASA onthult eerste elektrische vliegtuig PVZ

09 november 2019

17u45

Bron: SkyNews, Reuters 0 Wetenschap & Planeet NASA, vooral bekend voor haar ruimtetechnologie, heeft gisteren haar eerste volledig elektrische vliegtuig, de X-57 ‘Maxwell’ onthuld. Het ruimtevaartagentschap hoopt eind 2020 de eerste vlucht met het vliegtuig te kunnen realiseren.

NASA startte in 2015 met de ontwikkeling van een volledig elektrisch vliegtuig en onthulde gisteren de vorderingen in het onderzoekscentrum in de woestijn van Californië. De ontwikkelaars hopen eind 2020 de eerste vlucht met het volledig elektrische vlucht te kunnen maken.

Het toestel is gebaseerd op een tweemotorig propellervliegtuig, waarbij de traditionele verbrandingsmotoren vervangen werden door elektrische motoren. Er zijn 14 elektromotoren die worden aangedreven door speciaal ontworpen lithium-ionenaccu’s, dezelfde technologie die ook in mobiele telefoons en elektrische auto’s wordt gebruikt.

NASA hoopt dat met meer verbetering de techniek ook zal toegepast kunnen worden in commerciële vluchten. Daarvoor zal er echter nog gesleuteld moeten worden aan het ontwerp om te voldoen aan de internationale standaarden voor bijvoorbeeld veiligheid, energie-efficiëntie en geluidsoverlast. “We richten ons op dingen die de hele sector kunnen helpen, niet slechts één bedrijf”, vertelde Brent Cobleigh, een projectmanager bij NASA’s vluchtonderzoekscentrum, aan Reuters.

NASA pronkte ook met een nieuw gebouwde simulator waarmee ingenieurs en piloten kunnen voelen hoe het zal zijn om de afgewerkte versie van de X-57 tijdens de vlucht te manoeuvreren.