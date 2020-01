NASA ontdekt nieuwe planeet die mogelijk bewoonbaar is (met dank aan haar ‘planetenjager’) KVDS

07 januari 2020

11u03

Bron: NASA, ANP, Space.com 28 Wetenschap & Planeet De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe planeet ontdekt die mogelijk bewoonbaar is. TOI 700 d heeft ongeveer dezelfde grootte als onze Aarde en bevindt zich in de bewoonbare zone rond zijn ster. De NASA deed de ontdekking met behulp van haar ‘planetenjager’, die in 2018 gelanceerd werd en ons heelal afspeurt naar plaatsen waar leven mogelijk is.

Transisting Exoplanet Survey Satellite (TESS) is de naam van de ‘planetenjager’ en hij werd speciaal ontworpen om planeten zoals de Aarde te vinden die rond een ster draaien. De ontdekking van TOI 700 d is zijn allereerste grote wapenfeit. De NASA deelde maandag een illustratie van de planeet en die doet meteen wegdromen.

Goudvis

TOI 700 d maakt deel uit van het planetaire systeem TOI 700 en ligt op 100 lichtjaren of 946.000.000.000.000 kilometer van de Aarde. Dat lijkt misschien ver, maar dat is het niet in ruimtetermen. De planeet maakt deel uit van het sterrenbeeld Dorado (Goudvis). Dat bevindt zich aan de zuidelijke hemel en is minder bekend bij ons omdat het niet te zien is vanuit België.





De planeet bevindt zich in de bewoonbare zone rond zijn ster, wat betekent dat hij niet te ver en niet te dicht staat. Daardoor kan er mogelijk vloeibaar water voorkomen op de oppervlakte. Dat kán op zijn beurt leven mogelijk maken, maar dat is niet noodzakelijk zo.

Enkele cijfers: de ster van TOI 700 d is ongeveer half zo groot als de zon en ook ongeveer half zo heet. TOI 700 d krijgt daardoor ongeveer 86 procent van de energie die de Aarde van de zon krijgt. De planeet zelf is ongeveer 20 procent groter dan de Aarde. Een jaar duurt er 37 dagen.

TOI 700 d wordt daarmee toegevoegd aan een voorlopig beperkt lijstje met planeten die de juiste omstandigheden hebben om er leven mogelijk te maken. Op dat lijstje staan onder meer ook zeven planeten in het TRAPPIST-1-stelsel. Vooral TRAPPIST-1e lijkt daar erg op de aarde. (lees hieronder verder)

Het planetaire systeem TOI 700 zou in totaal uit drie planeten bestaan, voor zover de wetenschappers nu weten. De binnenste planeet heet TOI 700 b en is bijna exact even groot als de Aarde. De oppervlakte zou rotsachtig zijn en hij zou in 10 dagen tijd rond zijn ster draaien. De middelste planeet TOI 700 c is 2,6 keer de grootte van de Aarde - iets tussen de grootte van de Aarde en Neptunus - en draait in 16 dagen rond haar ster. Vermoedelijk bestaat die planeet vooral uit gas. TOI 700 d is de buitenste planeet en de enige in de bewoonbare zone.

Donkere kant

Bij alle drie de planeten is de rotatieperiode om hun eigen as dezelfde als de omlooptijd rond hun ster. Dat betekent dat telkens dezelfde kant van de planeten naar de ‘zon’ gekeerd is en dat de planeten dus een verlichte en een donkere kant hebben. Zoals de maan altijd met dezelfde kant naar de Aarde staat.

Verder onderzoek moet nu uitmaken of de planeten een atmosfeer hebben en waaruit ze exact samengesteld zijn. Wat alvast vóór mogelijk leven pleit, is dat er nog geen zonnevlammen gezien zijn: uitbarstingen die veroorzaakt worden door het vrijkomen van energie van de ster.

TESS ontdekte daarnaast ook een planeet die rond twee sterren draait en die dus twee zonnen aan de hemel heeft staan. Die planeet is zeven keer zo groot als de aarde. Een jaar duurt er ongeveer 3 maanden. De planeet is 1.300 lichtjaar van ons verwijderd en staat in het sterrenbeeld Schilder.