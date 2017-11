NASA ontdekt gigantische planeet, maar krabt met de handen in het haar TK

13u34

Bron: BGR 0 NASA Wetenschap & Planeet De aarde heeft een oppervlakte van 510.100.000 km², maar zelfs in ons zonnestelsel is dat een peulschil. Kijk maar naar Jupiter of Saturnus, die beiden negen keer zo groot zijn als onze planeet. En als je nog wat verder speurt, kom je nog veel imposanter tegen: NASA heeft zopas een planeet ontdekt die zó groot is dat de astronomen niet meer zeker zijn dat het wel een planeet is.

De Spitzer Space Telescope van ruimtevaartorganisatie NASA kon de reusachtige planeet ontdekken op ongeveer 22.000 lichtjaar afstand. Het object is gigantisch: het is meer dan 13 keer groter dan Jupiter, en kreeg de al even imposante naam 'OGLE-2016-BLG-1190Lb'. Zó groot dat NASA twijfelt of het wel een planeet genoemd kan worden.

De planeet zou immers ook een bruine dwerg kunnen zijn, ook wel een 'mislukte ster' genoemd. Die dwergen gedragen zich niet zoals een planeet, maar ook niet zoals een ster; ze bevinden zich ergens tussenin. Ze zijn groot genoeg om hitte te genereren - van ongeveer 150 graden tot 200 graden Celcius - maar niet groot genoeg om de nucleaire fusie van reguliere sterren te ondersteunen.

"De regel is dat bruine dwergen minstens 13 à 14 keer groter zijn dan Jupiter. Deze planeet is 13,4 keer groter, en bevindt zich dus net op die grens", klinkt het bij NASA. Wanneer er zekerheid zal zijn over wat 'OGLE-2016-BLG-1190Lb' precies is, dat is onduidelijk. 22.000 lichtjaar is niet bij de deur, dus even langsgaan zit er niet in. Toch zijn de astronomen opgetogen. "We kunnen hier veel bijleren over sterren, bruine dwergen en grote exoplaneten."