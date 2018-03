NASA-onderzoekers onthullen verrassende effecten van ruimtereis op lichaam van identieke tweeling TTR

15 maart 2018

Bron: CNN 0 Wetenschap & Planeet Wat is het effect van een ruimtereis op een menselijk lichaam? Om te antwoorden op die vraag startte NASA een experiment op met de Amerikaanse Scott en Mark Kelly: een identieke tweeling. Scott, een ervaren astronaut, reisde naar het internationaal ruimtestation ISS terwijl de andere broer op onze planeet bleef. De bedoeling was om data te vergelijken van voor, tijdens en na de missie. Zou er iets veranderen in het DNA van de identieke tweeling? De resultaten zijn opmerkelijk.

Twee jaar geleden landde astronaut Scott Kelly veilig op aarde na een ruimtereis van 340 dagen. Omdat de identieke tweelingsbroers hetzelfde DNA hebben, waren ze voor het historische experiment van NASA de geschikte proefpersonen. Scott verbleef samen met de Rus Michail Kornienka bijna een jaar in het ISS. Zijn broer Mark bleef gewoon op aarde.

De tweelingbroer van Scott, Mark Kelly onderging tijdens Scotts ruimtereis enkele van dezelfde experimenten als zijn broer. Zo konden wetenschappers de weerslag van de omstandigheden in het ISS op het lichaam van de astronauten onderzoeken en nauwkeurig alle resultaten vergelijken van Scott en Mark in twee totaal verschillende omgevingen.

Veranderingen

Uit bevindingen blijkt dat hun DNA door de ruimtereis niet langer hetzelfde was. Zo'n 7% van de genen zijn onherroepelijk veranderd. Een van de opvallendste veranderingen door de ruimtereis waren langere chromosomen bij Scott. De zogenaamde 'telomeren' zorgen ervoor dat chromosomen niet afsterven of versmelten met andere chromosomen. Bij Scott waren die opvallend langer dan bij Mark. Dat is verrassend, want normaal gezien worden telomeren alleen maar korter naarmate we ouder worden. Vermoedelijk waren ze bij Scott langer omdat hij meer sportte en minder calorieën opnam in het ruimtestation. Toen hij op aarde kwam, begonnen zijn telomeren opnieuw te krimpen. Wetenschappers vermoeden dat zwaartekracht hiervan de oorzaak is.

Ook het hormoon dat ervoor zorgt dat je beenderen en spieren gezond blijven, was hoger bij Scott. Volgens onderzoekers eveneens het gevolg van veelvuldig sporten.

Wanneer Scott op aarde landde, bleek hij bovendien 5 centimeter groter dan voor zijn vertrek. De oorzaak? Het ontbreken van de zwaartekracht in de ruimte. Scott is nu opnieuw even groot als zijn tweelingbroer Mark. Onder invloed van de zwaartekracht wordt onze ruggengraat hier op aarde immers samengedrukt. In de ruimte bestaat die druk niet, waardoor astronauten tijdelijk iets groter zijn.

Toekomst

Gewichtloosheid in de ruimte heeft grote gevolgen voor het menselijk lichaam. Het volume aan spieren en botten neemt af, de hartslag verandert en het immuunsysteem verzwakt. In het bloed zitten minder rode bloedcellen en de vloeistofdruk in de hersenen wordt groter omdat zich daar meer bloed ophoopt. Dat kan weer de hersenen beschadigen.

Met de resultaten van de studie hoopt NASA in de toekomst mensen nog beter voor te bereiden op ruimtereizen. Het hele onderzoek kadert in de voorbereiden op een bemande missie naar de planeet Mars.