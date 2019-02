NASA onder de indruk: Australiërs zien draak boven IJsland vliegen Tom Tates

20 februari 2019

13u57

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een ongebruikelijke foto vrijgegeven van het noorderlicht boven IJsland. Op de foto, gemaakt door de Australische professionals Jingyi Zhang en Wang Zheng, lijkt het natuurverschijnsel op een vuurspuwende, vliegende draak die woest de vleugels uitslaat.

Volgens NASA is de dramatische, Game of Thrones-achtige foto een maand geleden gemaakt onder omstandigheden die eigenlijk helemaal niet hadden moeten leiden tot een spectaculair noorderlicht. Op het moment dat de foto werd genomen was de atmosfeer rond de zon - veroorzaker van het noorder- of poollicht - namelijk stabiel. Het noorderlicht wordt veroorzaakt door sterke uitbarstingen aan het oppervlak van de zon. Geladen deeltjes worden met grote kracht het heelal in geslingerd. Als de deeltjes met extreem hoge snelheid de atmosfeer bij de Noord- en Zuidpool raken, komt op 80 tot 1000 kilometer hoogte zoveel energie vrij dat gekleurd licht kan ontstaan.

In een verklaring van NASA wordt gesteld dat de woest lijkende hemeldraak mogelijk ook nog geluid heeft gemaakt. “Als mensen het poollicht zien, horen ze meestal niets omdat het zachte ‘klappende, knetterende of ploppende’ geluid alleen hoorbaar is vanaf een hoogte van circa 70 meter.” Volgens de fotografen waren ze hoe dan ook behoorlijk onder de indruk van wat ze noemen de dragon aurora: het drakenpoollicht. De persoon die op de foto te zien is, is de moeder van één van de twee. “Zij rende keihard naar buiten toen ze het mythische monster zag.”

Space Pic of the Day - Dragon Aurora over Iceland - by @nasa

🖖🏻 @AsgardiaSpace #AsgardiaBerlin 🚀 pic.twitter.com/bwFp9cGZi4 Andreas(@ KleidiHum) link