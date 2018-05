NASA lanceert ruimtesonde (met Belgisch tintje) naar Mars FT

05 mei 2018

14u50

Bron: Belga 0 Wetenschap & Planeet NASA heeft deze middag zijn ruimtesonde InSight naar Mars gestuurd. Als alles goed loopt, zal ze over acht à negen maanden op de Rode Planeet landen. Belgische wetenschappers zijn nauw betrokken bij het onderzoek.

Met InSight zal de planeet voor het eerst ook inwendig geanalyseerd worden. “In tegenstelling tot eerdere missies - die vaak met mobiele rovers gebeuren - is deze sonde een platform dat wordt neergezet op Mars en niet beweegt", legde Bart Van Hove van de Koninklijke Belgische Sterrenwacht eerder deze week uit. Hij volgde deze middag de vlucht van de sonde vanuit Brussel. Ook de Belgische professor Véronique Dehant maakt deel uit van het team en stond haar collega's bij bij de lancering.

Een van de andere grote vragen is of er tektonische activiteit mogelijk is op de Rode Planeet. Het is de eerste keer dat wetenschappers proberen om 'Marsbevingen' te detecteren. Dat zal gebeuren met een seismometer. Een warmtesensor in een boorkop zal dan weer de temperatuur meten tot vijf meter onder de grond. Tot nu toe heeft nog geen enkel experiment die diepte kunnen bereiken.

InSight vertrok deze middag om 13.05 uur Belgische tijd vanop de luchtmachtbasis Vandenberg in Californië, aan boord van een krachtige Atlas V-draagraket. De missie, die rond de 650 miljoen euro kost, zal twee jaar duren. Wegens een lek in een onderzoeksinstrument moest de start wel twee jaar worden uitgesteld.