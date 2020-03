NASA is klein stapje verder om eerste vrouw op de maan te brengen Sami Kappé

25 maart 2020

22u04

Bron: AD.nl 6 Wetenschap & Planeet De Orion-capsule van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een belangrijke temperatuurtest doorstaan. De doorbraak brengt NASA een stap dichter bij een nieuwe maanlanding, voor het eerst sinds 1972. De bedoeling van het ruimtevaartprogramma, Artemis genaamd, is dat voor het eerst ook een vrouw naar de maan gaat.

Dat de capsule de test heeft overleefd, is een enorme prestatie voor NASA, benadrukt technologiesite Slashgear. De capsule, die op een raket naar de maan moet reizen, werd aan hele hoge en lage temperaturen blootgesteld. Het testproces nam vier maanden in beslag en gebeurde in een enorm groot testcentrum van NASA.

Met het Artemis-programma wil NASA in 2024 de eerste vrouw en de volgende man naar de maan sturen en ‘een duurzame menselijke aanwezigheid op de maan uitbouwen’ tegen 2028, aldus de ruimtevaartorganisatie. In oktober vorig jaar schreef NASA nog geschiedenis toen de eerste ruimtewandeling met alleen vrouwen plaatsvond.

Before we send any spacecraft into space, we make sure that it can survive the extreme conditions it will encounter. The Orion spacecraft just completed its testing in a 'space environments simulation lab.' #Artemishttps://t.co/mX3txYnZeL pic.twitter.com/Rs4ovPGmZx NASA Moon(@ NASAMoon) link

Situatie nagebootst

Het testen gebeurde in Plum Brook Station in Sandusky, in de staat Ohio. NASA heeft daar 's werelds grootste vacuümkamer staan, waar Orion voor onderzoek in werd geplaatst. Vervolgens is alle lucht uit de kamer gezogen; op deze manier werd de situatie nagebootst zoals in de ruimte zelf.

De temperaturen waaraan Orion daarna in de kamer werd blootgesteld, waren op z'n laagst ruim -150 graden Celsius. Er werd ook getest met een hitte van meer dan 148 graden Celsius. De onderzoekers waren eerder klaar met testen dan gepland, omdat het verzamelen van testgegevens soepel verliep. Dat het proces in totaal vier maanden moet duren, is een essentiële veiligheidsvoorwaarde van NASA.

Twaalf mannen

Orion gaat volgens projectmanager Nicole Smith nu terug naar het Kennedy Space Center in Florida. “Daar zullen de laatste voorbereidingen worden getroffen voor de eerste Artemis-missie. Dat zal een onbemande vlucht rond de maan zijn.”

Tot nu toe hebben in totaal twaalf mannen daadwerkelijk op de maan gewandeld.

Goodbye Ohio! @NASA's Super Guppy airplane carrying the #Artemis I Orion spacecraft has departed Mansfield Lahm Airport. We're returning to @NASAKennedy for final assembly and launch integration. pic.twitter.com/4CLkr1oItu Orion Spacecraft(@ NASA_Orion) link