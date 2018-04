NASA-ingenieur: "De eerste mens op Mars moet een vrouw zijn" Redactie

17 april 2018



Bron: BBC 2 Wetenschap & Planeet Zal de eerste mens die voet zet op Mars een vrouw zijn? Wel als het van Allison McIntyre afhangt, een senior engineer bij de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. "Alle twaalf mensen die op de maan wandelden, waren mannen. Het is tijd voor verandering."

Het is meer dan een halve eeuw geleden dat Rusland de eerste vrouw naar de ruimte stuurde, en veertig jaar sinds NASA haar eerste vrouwelijke astronaut selecteerde. Maar vrouwen blijven vandaag nog steeds ondervertegenwoordigd in de ruimterace.

Allison McIntyre, die toekomstige ruimtereizigers begeleidt tijdens hun training in het Johnson Space Center in Houston, meent dat het tijd is voor verandering. Wanneer NASA de eerste mensen naar Mars stuurt, zo zei ze in een interview op BBC Radio 5, moeten vrouwen op de voorgrond treden.

McIntyre werkt al bijna dertig jaar voor NASA en heeft in die periode al grote veranderingen gezien. "Mijn baas is een vrouw, mijn vorige baas was een vrouw en we hebben vrouwelijke astronauten. Maar we hebben nog geen vrouw naar de maan gestuurd, en ik vind dat de eerste persoon op Mars een vrouw moet zijn."

"Het zal gebeuren"

Ook NASA-astronaut Karen Nyberg, die meer dan zes maanden heeft doorgebracht aan boord van het Internationaal Ruimtestation ISS, hoopt op een meer prominente rol voor vrouwen. "Toen ik in 2000 geselecteerd werd als astronaut, dacht ik dat het een realistische mogelijkheid was dat vrouwen de volgende missie naar de maan zouden volbrengen. Het is jammer dat dat niet gebeurde."



Maar dat het ooit zal gebeuren, staat vast, meent Nyberg. "Politiek speelt een rol, en er is veel geld nodig. Het is moeilijk om te zien dat het niet sneller gaat", vindt ze. "Maar uiteindelijk zal het gebeuren."

