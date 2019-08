Nasa geeft steen op Mars de naam ‘Rolling Stones’ ES

23 augustus 2019

13u38

Bron: Belga 0 Wetenschap & Planeet De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa heeft een steen op Mars naar de rockband Rolling Stones genoemd.

De “Rolling Stones Rock" is iets groter dan een golfbal, zo liet de Nasa donderdag weten op een persconferentie in het Californische Pasadena.

De steen was in beweging gezet door de turbulentie die door de motor van het landingstuig Insight werd veroorzaakt bij de landing in november 2018. Daardoor was de steen enkele meters verderop gerold. De sporen daarvan zijn op oranjerode foto's van het Marsoppervlak te zien. Het is de eerste keer dat een Nasa-ruimtevaarttuig op een vreemde planeet een steen op die manier in beweging heeft gezet, aldus de Nasa.

"Dit is een mijlpaal in onze lange en bewogen geschiedenis", lieten de Stones donderdagavond weten op hun concert in Pasadena.