NASA gaat met nieuwe verkenner op zoek naar teken van leven op Mars LB

17u27

Bron: Techcrunch 0 NASA De nieuwe Mars 2020 verkenner zal onder meer speuren naar microben die op leven wijzen. Wetenschap & Planeet De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft de verkenner onthuld waarmee het sporen van buitenaards leven hoopt te vinden op Mars. In 2020 zal het onbemande voertuig op Mars landen, waar het op zoek gaat naar oud microbieel leven op de planeet die tot vandaag als onbewoonbaar wordt beschouwd.

De nieuwe verkenner is de opvolger van de Curiosity uit 2012, die nog altijd ronddokkert op de rode planeet. Het nieuwe voertuig heeft zeven nieuwe instrumenten aan boord, laten de ingenieurs van het Jet Propulsion Laboratory van NASA weten. De nieuwe instrumenten zullen het terrein van Mars bestuderen en in bodemstalen op zoek gaan naar tekenen van leven.

"Wat we zullen leren uit de stalen die tijdens deze nieuwe missie zullen genomen worden, heeft het potentieel om een antwoord te geven op de vraag of we alleen zijn in het universum", stelde Ken Farley, die als wetenschapper betrokken is bij het project Mars 2020.

Röntgenstralen en ultravioletlaser

Bijna 85 procent van de nieuwe verkenner bestaat uit dezelfde componenten als zijn voorganger. "Het feit dat een groot deel van de hardware al ontworpen is en al bestaat, is een groot voordeel bij deze missie", zegt directeur van het Mars Exploration Program Jim Watzin. "Dat bespaart ons geld, tijd en vooral: het vermindert de risico's".

De gegevens die Curiosity heeft meegebracht, biedt wetenschappers heel wat aanknopingspunten zodat ze nu hopen verder te kunnen zoeken met betere technologie. Zo zullen ze microbes kunnen opsporen en röntgenstralen gebruiken die hen in staat stellen zaken zo klein als een zoutkorrel te onderzoeken. Daarnaast is de nieuwe verkenner uitgerust met een ultravioletlaser die de voor het menselijk oog onzichtbare gloed van koolstofatomen kan zien.

Nieuwe landingstechnologie

Voor de nieuwe verkenner ontwikkelt NASA ook een nieuwe landingstechnologie waarmee het voertuig plekken op Mars zal kunnen bezoeken die te riskant waren voor Curiosity.

NASA heeft al zeven keer met succes ruimtetuigen laten landen op Mars en gebruikt het Internationaal Space Station om menselijke missies naar Mars en de maan voor te bereiden.