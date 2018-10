NASA bedenkt baanbrekend plan om uitbarsting supervulkaan te voorkomen AV

06 oktober 2018

13u56

Bron: Business Insider 0 Wetenschap & Planeet De ondergrondse supervulkaan in het Yellowstone National Park staat op punt van uitbarsten, en dat zou wel eens het einde kunnen betekenen voor onze beschaving. NASA bedacht intussen een vernuftig plan uit dat de mensheid kan redden van een mogelijke ondergang.

De grootste ondergrondse vulkaan of caldeira bevindt zich in het Yellowstone National Park in de Verenigde Staten. Om de 600.000 jaar barst de supervulkaan uit. De laatste eruptie vond zo'n 640.000 jaar geleden plaats, wat betekent dat de vulkaan op het punt van uitbarsten staat. En dat baart wetenschappers grote zorgen.

Grote gevolgen

Als de ondergrondse supervulkaan in Yellowstone zou exploderen kan er als gevolg van de enorme hoeveelheid vulkanisch stof die plots vrijkomt, een vulkanische winter of ijstijd aanbreken. Vervolgens is de kans groot dat er een wereldwijde hongersnood uitbreekt aangezien de mensheid slechts voldoende voedselreserves voor 74 dagen heeft. Dat blijkt uit een rapport van BBC. Zelfs NASA beweert dat de supervulkanen één van de grootste natuurlijke bedreigingen vormen voor de mensheid.

Hoe warmer het wordt in de vulkaan, hoe meer gassen er geproduceerd worden. Vervolgens blijft de magma smelten en stijgen. Wanneer de hitte binnenin de vulkaan een bepaalde drempel overschrijdt, is een explosie onvermijdelijk.

NASA heeft een plan

Een logische oplossing zou dus zijn om de supervulkaan af te koelen, maar daarvoor heb je wel erg veel water nodig. "Een groot aquaduct bergopwaarts bouwen in een bergachtige regio zou zowel kostbaar als moeilijk zijn. Bovendien willen mensen niet dat hun water op die manier wordt besteed", aldus Brian Wilcox van NASA's Jet Propulsion Laboratory aan de BBC. "Mensen zijn wanhopig op zoek naar water over de hele wereld en een groot infrastructuurproject, waarbij water enkel wordt gebruikt om een ​​supervulkaan af te koelen, zou zeer controversieel zou zijn."

Ondertussen kwam NASA met een alternatieve oplossing. Daarbij zou de organisatie 10 kilometer diep in de supervulkaan boren en het water onder hoge druk naar beneden pompen. Zo zou de temperatuur van de ondergrondse vulkaan langzaam kunnen dalen. Bovendien is het vooral belangrijk om in de zijkanten van de ondergrondse vulkaan te boren in plaats van in het magmareservoir. Als men rechtstreeks in de magma zou boren, wordt een uitbarsting namelijk nog sneller uitgelokt.

Geothermische centrale

Het NASA-plan zou ook nog een ander voordeel hebben: "Door op deze manier te boren, kunnen we een geothermische centrale creëren die elektriciteit genereert voor ongeveer 0,10 dollar per kilowatt", aldus Brian Wilcox. Bedrijven die zich bezighouden met geothermische energie en in het project investeren, zouden op die manier energie genereren om de omgeving voor duizenden jaren te voorzien van elektriciteit.

De prijs van het baanbrekende, maar noodzakelijke project liegt er niet om: zo'n 3,46 miljard dollar of omgerekend zo'n 3 miljard euro is nodig. Als de mensheid op die manier kan worden gered, is de investering volgens NASA op lange termijn zeker de moeite waard.