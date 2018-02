Naburig sterrenstelsel Andromeda is minder oud dan de aarde TK

19 februari 2018

14u01

Ons naburig sterrenstelsel, Andromeda, is minder dan drie miljard jaar geleden geboren door een botsing van twee verzamelingen van sterren. Dit staat in het wetenschappelijke vakblad Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Onze buurvrouw bevindt zich op 2,5 miljoen lichtjaar van ons.

François Hammer van het Observatorium van Parijs en zijn Frans-Chinees team hebben miljoenen bytes aan data onderzocht. Met behulp van de krachtigste computersimulaties konden de wetenschappers het traject van de twee oorspronkelijke sterrenstelsels opnieuw uittekenen. Zo bleek dat ze 1,8 tot drie miljard jaar geleden zijn gebotst.

Dat betekent dat Andromeda - een afgeplatte schijf - geboren is toen de Aarde al bestond. In de gigantische schijf van Andromeda ondergaan alle sterren van meer dan twee miljard jaar oud ongeordende veranderingen, luidt het. Ter vergelijking: de sterren van onze Melkweg volgen netjes bewegingen van rotatie. Enkel een recente botsing kan het gedrag van de sterren in Andromeda verklaren.

Andere studies wijzen uit dat er een botsing zal plaatsvinden tussen Andromeda en onze Melkweg, maar dat zal pas binnen vier miljard jaar gebeuren.