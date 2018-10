Na record van 108 dagen: eindelijk vriest het opnieuw op de Pic du Midi in Frankrijk ADN

01 oktober 2018

17u11

Bron: Belga 0 Wetenschap & Planeet Voor het eerst in 108 dagen heeft het "eindelijk gevroren" op de Pic du Midi, een van de symbolische bergen van de Franse Pyreneeën met een hoogste punt op 2.870 meter. Het is een ongekend record, meldt Météo France.

"De temperaturen zijn afgelopen nacht gezakt tot -2,4 graden, rond 5.00 uur 's ochtends", klinkt het bij AFP Météo France. "Vervolgens zijn de temperaturen gestabiliseerd tot -1 graad."

Het is van 14 juni geleden dat de cijfers nog eens onder nul gingen. Toen mat het weerstation, dat zich op 2.877 meter hoogte bevindt, -1,6 graden Celsius. Het heeft dus 108 dagen onafgebroken niet gevroren op de Pic du Mini, van 15 juni tot en met 30 september.



"Dat heeft zeker te maken met de opwarming van de aarde", bevestigt Dominique Vrécourt, de klimatoloog van Météo France. Sinds 1882 worden op de Pic de Midi de temperaturen gemeten. "Sinds 1950 zijn de acht warmste zomers gemeten in de jaren na 2000." Het vorige record dateert van 1999, toen het 77 dagen niet gevroren had.

De maximale temperaturen in de Pyreneeën kunnen tegen het einde van de eeuw stijgen van 1,9 tot 7,1 graden, volgens twee scenario's van Climpy, een onderzoeksproject van Frankrijk, Spanje en Andorra.